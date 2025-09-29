ブランデー×ラムの「スリーミラーズ」から刺激的「デビル」まで！大人なカクテル3選【THE カクテルバイブル500】

ブランデー【スリーミラーズ（Three Millers）】

ブランデーの香りとラムの風味が印象的

ブランデーとラム、2種類のスピリッツを使用しているのでアルコール度は高め。レモンの酸味が味を引き締める、鮮やかな赤色が美しい大人のカクテルだ。

レシピ

ブランデー：40ml

ホワイトラム：20ml

レモンジュース：1dash

グレナデンシロップ：1tsp.

すべての材料を氷とシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ブランデー【ダーティマザー（Dirty Mother）】

ネーミングに反した上品で芳醇な一杯

ブラックルシアンのベースをブランデーに替えたもの。芳醇なブランデーに濃厚なカルーアが溶け合い、甘口ながらアルコール度は高め。直訳すると「汚れた母」という名だが、品のある味わいだ。

レシピ

ブランデー：40ml

コーヒーリキュール（カルーア）：20ml

氷を入れたグラスにすべての材料を入れ、軽く混ぜて完成。

ひとことメモ

ベースをテキーラに替えると「ブレイブブル」、ウオッカに替えると「ブラックルシアン」になる。

ブランデー【デビル（Devil）】

ミントとレッドペッパーで“悪魔”の刺激に

スティンガーのバリエーションカクテル。レッドペッパーを加えることで、悪魔のように刺激の強いカクテルに。レッドペッパーを入れないものは「エメラルド」というカクテルになる。

レシピ

ブランデー：45ml

グリーンミントリキュール：15ml

すべての材料を氷とシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注ぎ、最後にレッドペッパーを振りかけて完成。

ひとことメモ

欧米では、深いライムグリーンは“悪魔の色”と呼ばれることも。

ブランデー（Brandy）とは

ぶどうやりんごなどのフルーツを発酵させて蒸留し樽熟成したお酒の総称だが、一般的にはぶどうを使ったグレープブランデーを指す。産地によって「コニャック」「アルマニャック」と呼び分けられる。りんごを原料としたフランスの「カルヴァドス」なども有名。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡