ブランデー×ラムの「スリーミラーズ」から刺激的「デビル」まで！大人なカクテル3選【THE カクテルバイブル500】
ブランデー【スリーミラーズ（Three Millers）】
ブランデーの香りとラムの風味が印象的
ブランデーとラム、2種類のスピリッツを使用しているのでアルコール度は高め。レモンの酸味が味を引き締める、鮮やかな赤色が美しい大人のカクテルだ。
レシピ
ブランデー：40ml
ホワイトラム：20ml
レモンジュース：1dash
グレナデンシロップ：1tsp.
すべての材料を氷とシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。
ブランデー【ダーティマザー（Dirty Mother）】
ネーミングに反した上品で芳醇な一杯
ブラックルシアンのベースをブランデーに替えたもの。芳醇なブランデーに濃厚なカルーアが溶け合い、甘口ながらアルコール度は高め。直訳すると「汚れた母」という名だが、品のある味わいだ。
レシピ
ブランデー：40ml
コーヒーリキュール（カルーア）：20ml
氷を入れたグラスにすべての材料を入れ、軽く混ぜて完成。
ひとことメモ
ベースをテキーラに替えると「ブレイブブル」、ウオッカに替えると「ブラックルシアン」になる。
ブランデー【デビル（Devil）】
ミントとレッドペッパーで“悪魔”の刺激に
スティンガーのバリエーションカクテル。レッドペッパーを加えることで、悪魔のように刺激の強いカクテルに。レッドペッパーを入れないものは「エメラルド」というカクテルになる。
レシピ
ブランデー：45ml
グリーンミントリキュール：15ml
すべての材料を氷とシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注ぎ、最後にレッドペッパーを振りかけて完成。
ひとことメモ
欧米では、深いライムグリーンは“悪魔の色”と呼ばれることも。
ブランデー（Brandy）とは
ぶどうやりんごなどのフルーツを発酵させて蒸留し樽熟成したお酒の総称だが、一般的にはぶどうを使ったグレープブランデーを指す。産地によって「コニャック」「アルマニャック」と呼び分けられる。りんごを原料としたフランスの「カルヴァドス」なども有名。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡