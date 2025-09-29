自民党総裁に高市早苗・前経済安全保障相が就任したらどうしよう――とうろたえる国がある。韓国だ。「謝罪好き」の石破茂首相の後を「謝らないタカイチ」が継いだら、対日攻撃の武器が無くなるからだ。その思いは左派の李在明（イ・ジェミョン）政権にも保守派にも共通すると、韓国観察者の鈴置高史氏は解説する。

日本人は極右を選ぶな

――自民党の総裁選。韓国の「押し」は誰ですか？

鈴置：特に「押し」とされる候補はいません。ただ、「絶対イヤな人」は1人います。高市氏です。左派系紙、ハンギョレの社説「石破首相辞任、次期首相に『極右』だけは避けて欲しい」（9月9日、日本語版）が率直に表明しています。ポイントは以下です。

韓国にとっては「謝り続ける日本」が必須だが――

・高市前経済安全保障担当相は、「歴史修正主義者」と批判された安倍晋三元首相よりさらに極右的だと評される人物だ。

・日本が再び歴史対立を引き起こすことになると、韓国と日本の協力は難しくなり、中国を刺激して東アジア情勢も不安定になる。日本の国益のためにも、「極右首相」の選出だけは防がなければならない。

保守系紙の朝鮮日報も「高市首相」に極度の警戒感を表明しました。「『毎年2度は靖国神社に必ず参拝』極右のタカイチが次期総理に浮上」（7月25日、韓国語版）です。

・タカイチは安倍晋三元首相の政治路線を受け継いだと評価される。第二次世界大戦のA級戦犯を合祀した靖国神社を毎年2回直接参拝する。昨年、自民党総裁選挙の時「首相になっても（靖国を）参拝する」と語った。

・独島問題に関連し「韓国にこれ以上構造物を作らせないようにする」とも発言した。日帝強占期[植民地時代]の朝鮮人強制徴用も否定する。

・タカイチが首相になる場合、今回の［参議院］選挙で14議席を獲得し浮上した右翼、参政党と差別化するため、より強い右翼路線に傾く可能性もある。

記事の日付からも分かりますが、朝鮮日報は自民党が参議院選挙で負けるや否や「極右政権」の心配を始めたのです。

「謝り続ける日本」が要る

――なぜ、それほどに高市氏を恐れるのでしょうか？

鈴置：韓国にとっては「謝り続ける日本」が必須だからです。歴史問題を言いたてることで日本に対し優位に立つ――のが韓国の対日外交の基本です。

「韓国にヘコヘコ謝るイシバ」が運よく政権に就いて、せっかく「謝らないアベ」の路線を断ち切れそうになったのに「安倍二世のタカイチ」が登場すれば、元の木阿弥です。

石破氏は2017年と2021年の2回にわたり、韓国・東亜日報に対し「韓国人がいいと言うまで日本は謝るべきだ」との趣旨で発言しています。

石破氏はなかったことにしたいようですが、「『韓国が納得するまで謝る』イシバは“第2のハトヤマ政権”だ…尹錫悦が期待する根拠」に2度にわたる発言を翻訳・記録してあります。

韓国にとって「謝り続ける日本」の存在は、対米・対中外交でも重要です。21世紀初めから、米国は米日韓による中国包囲網作りに乗り出しました。しかし、中国が怖い韓国は、なんとかして包囲網への参加を拒否したい。

そこで「米国とスクラムを組みたいのはやまやまだが、日本がちゃんと謝罪しないので『韓米日』には参加できない」との屁理屈をこね始めたのです。この作戦の創業者は盧武鉉（ノ・ムヒョン）政権でした（『韓国消滅』）第4章第1節「日本を見下し『独立』を実感」参照）。

韓国に唱和する朝日新聞

仮に何度、日本が韓国に謝ろうと、米中対立が激化した際にはすかさず「日本はきちんと謝罪していない」と言い出して、米中板挟みから逃れる作戦です。

だから韓国人は、日本の謝罪が本物かどうかの解釈権は当然、自分たちにあると考えています。それに、日本にも韓国に唱和して「謝罪は不十分だった」と語る人がいます。石破氏がその典型ですし、左派メディアも唱和派です。

朝日新聞は8月23日に東京で開かれた日韓首脳会談に関する社説「日韓首脳会談 訪ね合う関係を大切に」（8月24日）を載せました。

ここでも「日本側は今後も、過去に向き合う姿勢と韓国側の複雑な感情への配慮が求められるだろう」と「謝罪」という単語を使わずに謝罪を呼び掛けています。朝日新聞の論説委員会も「さらなる謝罪が必要だ」とはっきり書けば、ネットで炎上するのは分かっているのでしょう。

総裁選に出馬したほかの候補者の対韓姿勢は明白ではありませんが、過去の言動から見て「高市首相」が「ヘコヘコ」と謝ってくれないのは確実です。

しかし、「高市首相」が謝らないからと言って反日路線に切り替えれば、米国から見捨てられる可能性が高い。そこで左派系紙も保守系紙も、韓国メディアは声を合わせて「タカイチ総裁・総理」の登場阻止に動くのです。

「イシバ二世」小泉が韓国にエール？

韓国が自民党の総裁選をやきもきして見ていた9月下旬、候補者の1人、小泉進次郎農相の陣営が「ビジネスエセ保守に負けるな」などとＳＮＳで発信するよう、支持者に要請していたことが露見しました。

9月26日、小泉氏は「他の候補を非難する意図はなかった」と弁解しましたが、自身と一騎打ちを演じることになりそうな高市氏を誹謗中傷したと見るのが常識でしょう。

韓国から言えば嬉しいことに「極右のタカイチだけは総裁・総理にするな」と叫んできた自分たちに和する声が、日本の自民党からあがったわけです。

ただ、この誹謗中傷が裏目に出て、高市氏がかえって有利になるかもしれないと心配する向きもあります。聯合ニュースの「日本のコイズミ、選挙キャンペーンの『コメント工作』に困惑…情勢に影響出るか」（9月27日、韓国語版）などです。

なお、小泉氏も靖国神社参拝の常連なので、韓国からは警戒されてきました。しかし今回の誹謗中傷事件で、韓国では「イシバ二世」として人気があがるかもしれません。

靖国参拝にも反発できない

――高市氏が政権を握ったら、ハンギョレが主張するように日韓関係は悪化するのでしょうか？

鈴置：しないと思います。例えば、高市氏が首相として靖国神社を参拝したら、韓国世論は確実に反発するでしょう。ことに今、韓国人の多くは「日本に譲歩してやったのだから、日本も韓国の言うことを聞くべきだ」と信じています。

――韓国が何か譲歩しましたっけ？

鈴置：尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権の時の「徴用工合意」を破棄しない――ことが譲歩だと考えているのです。国家間の約束を破っていないのに過ぎないのですがね。何度も日本との条約や合意を平気で破ったことからも分かるように、韓国人は法律や約束を守る意識に乏しい。このため「約束を破らなかった」ことで日本に恩が売れたと考えるのです。

もっとも、「首相の靖国参拝」に韓国世論が反発しても、それを受けて李在明政権が日本に強硬策を打ち出すのは難しい。なぜなら、米国が「反日」を許さなくなったからです。「歴史問題を言い訳にして中国包囲網への不参加を決め込む」韓国の歴代政権のペテン劇を、米国の外交当局者もすっかり見透かしました。

バイデン（Joe Biden）大統領は朴槿恵（パク・クネ）大統領に対し「中国包囲網に参加しないのは日本が謝罪しないからではなく、中国が怖いからだろう」と図星を指しました。『韓国民主政治の自壊』第3章第2節「『慰安婦を言い続けるなら見捨てる』と叱った米国」に詳述してあります。

慰安婦を言い続けるなら見捨てるぞ

トランプ（Donald Trump）政権はもっと厳しい。8月25日の米韓首脳会談の際、記者から「日韓関係」を聞かれたトランプ大統領は、李在明大統領を横に置いて以下のように語りました。日本経済新聞の「トランプ氏、日韓関係改善に期待表明 『韓国が慰安婦問題に執着』」（8月26日）から発言を拾います。

・日本は偉大な同盟国だ。日韓を協力させることに少し苦労した。あなた方［韓国人］はまだ慰安婦について考えているからだ。それは数十年にわたり何度も解決されたと思っていた。

・日本は解決を望んでいた。彼らは前進させたがっていた。韓国はそれに執着していた。

李在明大統領に対し直接「いつまで歴史カードを振り回すのか」と叱りつけたのです。そもそも、李在明大統領が米国よりも先に訪日し「日韓」首脳会談を「米韓」の前に実施したのも米国の要求のためです。

トランプ政権から「日本との良好な関係を築け」「それを実現したら、ワシントンに来てもいい」と言い渡されていたのです。その証拠に 米韓首脳会談の場で李在明大統領は以下のように答えました。

・トランプ大統領が韓米日の協力を非常に重視しているので、私が大統領に会う前にあらかじめ日本に行って大統領が心配するような問題をあらかじめ整理してきたと考えていただければ良い。

中央日報の「トランプ氏『韓日、うまくやっていくのは難しいのか』 李在明氏『事前に日本を訪問し、心配は不要』」（8月26日、日本語版）が報じています。

日本には「韓国の大統領として初めて、米国に先だち日本を訪問した」と李在明大統領の“誠意”をありがたがる人が多いのですが、トランプ大統領に命じられて訪日したに過ぎません。

「吉田茂―李承晩」会談のデジャブ

1953年1月、李承晩（イ・スンマン）大統領が非公式に訪日し、吉田茂首相と会談したのと似ています。当時は朝鮮戦争末期で、韓国を仕切っていた国連軍総司令官のクラーク（Mark Wayne Clark）米陸軍大将が李承晩大統領を東京に招く形で日韓首脳会談を設定したのです。

もちろん、極度の反日大統領に日本との関係を改善させる目的でした。今回の日韓首脳会談が「日韓国交正常化以降初めて、米韓よりも先だった」と新聞で記述されるのは、正常化以前のこの吉田―李承晩会談が存在するからです。

当時の韓国は米軍なしでは1日も生きていけない国でした。日本が大嫌いな李承晩大統領も、米国の要求は拒否できなかったのです。

――今回、李在明大統領はよく米国の言うことを聞きましたね。

鈴置：聞くしかないのです。トランプ政権は韓国を叱るだけではなく、本当に見捨てかねない。在韓米軍――ことに陸軍の削減に動き始めています。中国との戦争が始まれば、在韓米陸軍は遊兵化します。そこで予めグアムなどに兵力を移しておく作戦です。

基地が整備された韓国に部隊を置いておき、米中戦争の危機が高まってから移動する手がありますが、それに対し韓国政府が反対するのは確実です。米中戦争に在韓米軍が投入されたとすると、中国からしっぺ返しを食うからです。

「在韓米軍を米中戦争に使うな」と韓国人が反対運動に乗り出せば、それを見た一部の日本人も「在日米軍を米中戦争に使うな」と言い出すでしょう。そんなことになるぐらいなら、予め在韓米軍をグアムに移動させておく方が賢明です。



もし今、李在明政権が「反米」の本性をチラとでも見せれば、米国はそれを理由に在韓米軍を削減する可能性が極めて高い。それは米韓同盟の廃棄につながります。

政権幹部は反米活動家ばかり

――李在明政権はゴリゴリの左翼政権。「在韓米軍撤収」「米韓同盟消滅」こそ、願ったりかなったりでは。

鈴置：李在明大統領が任命した政権幹部はほとんどが反米韓同盟派です（「トランプ政権から『共産主義者』と見切られた李在明、いつまで猫を被るのか――鈴置高史氏が読む」参照）。

首相、大統領秘書室長、与党代表のトップ3人が学生運動出身で反米活動家でした。さらに、駐米大使に指名したのは反米・反日の文在寅（ムン・ジェイン）政権時代の外交部長官です。米国にケンカを売っているとしか思えない布陣です。

でも、本性を見せて米国を怒らせるわけにはいきません。国民の8−9割が米韓同盟の維持を願っているからです。もし、在韓米軍撤収の動きが本格化すれば、政権打倒運動が巻き起こるのは確実です。

そこで「反米・反日」の本音は封印し、「親米」の猫を被ってきたのです。もっとも韓国専門家の間では「猫被り」がいつまで持つのか、もし本性を現すとしたら何がきっかけとなるのか、議論の的でした。

もちろん、韓国の使い走りのような専門家もいます。「反日を捨てた韓国に対し日本も譲歩し、スクラムを組もう」などとおめでたいことを言っています。先ほど引用した朝日新聞社説「日韓首脳会談 訪ね合う関係を大切に」にも以下のくだりがあります。

・李氏には、歴史認識などをめぐり日本を辛辣（しんらつ）に批判した過去がある。このため日本側には、李氏の大統領就任で日韓関係が暗転することを不安視する声もあった。

・だが、大統領に就くと「実用外交」を掲げ、首脳同士が行き交う「シャトル外交」の再開に意欲を示すなど、対日関係を重視する姿勢を示した。訪米に先立つ訪日を決めたのも、その表れだろう。

・さらに、トランプ氏は日韓など同盟国に防衛費や駐留米軍経費の増額を求める構えをちらつかせている。北朝鮮との不用意な取引に挑む心配もぬぐえない。

・そうしたなか、自由や民主主義といった普遍的な価値観を共有する韓国の存在は、日本にとって大きい。

米軍を引きたいなら引けばいい

――「お花畑」ですね。

鈴置：「韓国とは自由や民主主義といった普遍的な価値観を共有する」と言い切っているところがまず、すごいのです。天変地異が起きたわけでもないのに大統領が戒厳令を宣布し、国会に兵を送る国と「価値観を共有する」……とは。

朝日新聞がこの「お花畑社説」を載せて1か月もたたないうちに、猫を被っていた反米左派政権は本性を現しました。韓国経済新聞の「李、在韓米軍再配置への反対を意識か…『外国軍なしで自主国防は不可能か？屈辱的な思考』」（9月21日、韓国語）によると、李在明大統領は9月21日、ＳＮＳで以下のように発信しました。

・外国軍隊がなければ自主国防が不可能なように考えるのは屈従的思考だ。強力な自主国防の道を開く。

・経済力や文化力を含む統合的な国力を育て、国防費を増やし、士気高いスマート強軍に再編し、防衛産業を強力に育成し、安保外交強化で多国間安全保障協力体系を確保する。

要は米国に対し「在韓米軍を撤収したいなら、すればいい」と言い放ったのです。さらに「多国間安全保障協力体系」との言葉を使い、米国との同盟を辞め、周辺大国と条約を結んで平和を実現する、と宣言したのです。

韓国の左派は伝統的に同盟を嫌い、条約を張り巡らすことで安全を担保する多国間安保を好みます。左派政治家の祖ともいうべき金大中（キム・デジュン）氏は1971年の大統領選挙で「四大国保障論」を掲げました。「米ソ中日が朝鮮半島の安全を保証する」という典型的な多国間安保論です。

これを真正面から批判したのが米韓同盟堅持派の朴正煕氏でした。「同盟を失えば北朝鮮の南進を呼ぶ」と訴えて金大中氏に勝ったのです（『韓国民主政治の自壊』第4章第2節「保守も左派も核武装に走る」参照。

ウクライナの道も敢えて

――同盟なき多国間安保論は危険ではないのですか？

鈴置：危険極まりありません。ロシアから公然と侵略されたウクライナがそのいい例です。ウクライナは同盟を持たず、NATO（北大西洋条約機構）にも加入できず、周辺大国の好意と話し合いによってのみ侵略を防ぐ、というお寒い状態でした。

――ではなぜ、李在明政権は危険な道を歩み始めたのでしょうか。

鈴置：どんなに猫を被っても結局、米国から見捨てられると悟ったからと思われます。「トランプ政権から『共産主義者』と見切られた李在明、いつまで猫を被るのか――鈴置高史氏が読む」で指摘した通り、米国は「中国寄りの韓国」をまともな同盟国として扱わなくなりました。

李在明氏が大統領に当選した際のトランプ政権の態度は異様でした。普通は直ちに発表するコメントも出さず、記者から求められてしぶしぶ出したコメントには「中国の介入と影響に対し米国は懸念し、反対する」などと、韓国を中国の属国扱いするくだりもあったのです。

韓国政府は、8月25日の米韓首脳会談がトランプ大統領から一方的に罵倒される場にはならないか、極度に恐れていました。そこで李在明大統領は「ピースメーカー」などと必死でおべんちゃらを繰り広げ、何とか罵倒は逃れました。

ただ、トランプ政権は韓国に厳しい要求を突き付けました。一方的に引き上げた関税を少しでも下げて欲しいなら、3500億円の対米投資を実施しろ、と求めたのです。

孫悟空の輪

――対日要求と同じ構造ですね。

鈴置：その通りです。日本も「トランプ大統領の思い通りの投資をしないと関税は元に戻す」という無茶苦茶な要求を呑んだのですから、石破政権は大きな禍根を残しました。

トランプ政権は対米投資に応じないといった経済摩擦に加え、台湾有事の際に軍事協力を拒否すれば、この合意で日本を締め付けられるのです。孫悟空が頭にはめられた輪のようなものです。

李在明政権は、この輪だけははめられまいと必死でトランプ政権に抵抗しています。このため韓国から米国に乗用車を輸出した際の関税は25％のまま。

日本やEU（欧州連合）が15％で合意しましたから、米国との交渉が早急に妥結しなければ韓国の自動車メーカー、韓国経済は大打撃を被ります。

日本人の多くは台湾有事の際、米軍とある程度の軍事協力は必要と考えています。一方、韓国では保守派を含め、それはまっぴらごめん。「日本のような危ない合意を避け、25％の税率を甘受しよう」との声が高まってきました。

石破首相の最後っ屁

――李在明政権はピンチですね。

鈴置：表面的には。ただ、願ってもないチャンスでもあるのです。韓国は関税交渉を通じ、台湾有事の際にも米国との同盟を維持するのか、選択を迫られた。保守も強引なトランプ政権を見て反米感情を高めた。

李在明政権からすれば、保守からの反発なしに同盟の希薄化を実現できる状況になったのです。そこで大統領はこの機を逃さず「在韓米軍を撤収したいならしろ」「米韓同盟が無くとも多国間安保体制で乗り切れる」とつぶやき始めたのです。

9月30日、釜山で日韓首脳会談が開かれます。石破首相が最後っ屁で余計な譲歩をしないか、懸念する専門家が多い。そもそも「謝罪好き」のうえ、李在明政権が早くも本性を現わしたことに気づいていないようだからです。

鈴置高史（すずおき・たかぶみ）

韓国観察者。1954年（昭和29年）愛知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。日本経済新聞社でソウル、香港特派員、経済解説部長などを歴任。95〜96年にハーバード大学国際問題研究所で研究員、2006年にイースト・ウエスト・センター（ハワイ）でジェファーソン・プログラム・フェローを務める。18年3月に退社。著書に『韓国民主政治の自壊』『米韓同盟消滅』（ともに新潮新書）、近未来小説『朝鮮半島201Z年』（日本経済新聞出版社）など。2002年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

