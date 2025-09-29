アプリなどを使って車両を呼ぶことができる乗り合い型の新たな公共交通サービスの実証実験が10月から尾花沢市で始まります。最適なルートをAIが設定し効率的な運行ができる山形県内初の取り組みです。



尾花沢市で10月から実証運行が始まるのは、乗り合い型公共交通サービスの「まちなか交通のらっしゃい」です。市街地と徳良湖周辺の医療機関や公共施設など90カ所の停留所を車両1台でカバーします。電話のほか、アプリでも乗りたい時間に乗りたい場所の停留所まで車両を呼ぶことができます。





記者リポート「こちら市役所の停留所です。これからアプリを使って呼んでみたいと思います」まずはアプリをダウンロードします。そして、アプリでまず、乗りたい停留所と降りる停留所を選択します。次に乗る日時と人数を選びます。すると、到着予定時間とルートが表示され、車が迎えに来てくれます。利用料金は1人300円で、未就学児は0円。最大6人の乗り合わせで運行されます。運転手「ご乗車ありがとうございます。目的地まではタブレットに従って走行します」走行するルートは利用者の数や停留所の位置に応じてAIが最適な道を運転手に示すということです。尾花沢市ではこれまでにも路線バスの停留所が近くにない山間部などの地域から市街地に向かうタクシー料金の補助などの取り組みを行ってきました。今回は、市街地を移動するための公共交通の効率化を目指したい考えです。尾花沢市 結城裕市長「利用者の要望に合わせて運行経路もその都度変わる。 最適な時間で最適な場所に運行できる。非常に効率よく運行できるのではないか」AIを使った県内初の実証運行は2026年9月末まで行われる予定です。