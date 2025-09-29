通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．４％、米雇用統計の週も期近の上昇は限定的 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．４％、米雇用統計の週も期近の上昇は限定的

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．４％、米雇用統計の週も期近の上昇は限定的



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.43 6.71 7.35 6.66

1MO 9.32 6.72 7.25 6.60

3MO 9.21 6.72 7.52 7.21

6MO 9.27 6.83 7.95 7.46

9MO 9.35 6.93 8.29 7.67

1YR 9.42 7.03 8.53 7.83





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.94 7.81 6.88

1MO 7.94 8.07 6.87

3MO 8.55 8.43 7.12

6MO 8.94 8.79 7.37

9MO 9.24 9.08 7.54

1YR 9.47 9.30 7.69

東京時間16:29現在 参考値



ドル円１週間ボラティリティー水準は９．４％と１カ月以降の各期間とほぼ同水準となっている。今週金曜日には注目イベントの米雇用統計発表が予定されているが、１週間に対する需要は限定的。現在、米議会で予算協議が進行中となっているが、合意できなければ政府機関閉鎖によって米雇用統計発表が延期される恐れが出ている。

外部サイト