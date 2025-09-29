細川亨氏の娘・愛倫、ソフトバンクのリーグ優勝に歓喜 ユニフォーム姿で笑顔のショットに「勝利の女神です」「愛倫ちゃん、かわいい」
元プロ野球選手でソフトバンク2軍バッテリーコーチの細川亨氏（45）の娘でモデルの細川愛倫（21）が28日、自身のインスタグラムを更新。前日に2年連続21度目のパ・リーグ優勝を決めたソフトバンク1軍に喜びをつづった。
【写真】「勝利の女神です」ソフトバンクのリーグ優勝に歓喜の細川愛倫
愛倫は「福岡ソフトバンクホークス リーグ優勝おめでとうございます 最下位からの逆転劇 本当に本当にすごすぎる…現地で優勝を見れたのは、2014年ぶりなことを知って！めっちゃ盛り上がってました」とつづり、優勝を決めた埼玉・ベルーナドームのグラウンド内やスタンドでの応援ショットなどを投稿。
「二軍は3連敗しちゃって、優勝とはならなかったけど、、シーズンお疲れ様でした」と、父・亨氏がコーチを務める2軍にもねぎらいの言葉を送った。
この投稿にファンからは「細川さん勝利の女神です 応援ありがとうございました CSの応援もよろしくおねがいします」「小久保・細川 2世同士の勝利の女神降臨 これに尽きます」「愛倫ちゃん、かわいい 改めて、ホークス優勝おめでとう」などのコメントが寄せられている。
