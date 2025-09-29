『バチェラー・ジャパン』“若様”若尾綾香、第1子出産「幸せに満ちた最高のお産が出来ました」
『バチェラー・ジャパン シーズン2』出演した“若様”こと若尾綾香（36）が29日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。
【写真】小さな手がカワイイ…“若様”若尾綾香、第1子出産を報告
若尾は、かわいい我が子の写真を添えて「秋晴れの晴天の日、無事に第一子出産致しました。母子共に健康です。若尾は母になりました。お産中もすごく楽しくて幸せで幸せで、、“本当に幸せに満ちた最高のお産が出来ました”。いつ陣痛来るのか破水なのかとドキドキして待っていましたが、妊娠期間まさかの11ヶ月。笑。予定日超過して強制退去命令出て、産院では41週すぎると胎盤機能低下し危ないので、42週までには必ず出産するよう決まっていて私は41週目に入院し無事出産しました」と伝えた。
続けて「分娩時間7時間で5回息んだら10分かからず出てきて爆誕しました。日々の筋トレの成果出過ぎでした笑。小さな身体で一緒に頑張ってくれたBaby。私をママにしてくれてありがとう。初めての出産で不安の中ずっとそばで支えてくれた夫。一緒にいてくれるだけで心強くとても安心しました。出産が素晴らしいものになったのもサポートや判断、全てが素晴らしい産院スタッフの皆様のおかげです。本当に感謝しています」と記した。
その上で「これから新しい日々が始まり大変な事楽しい事いろいろあると思いますが、家族でチカラ合わせて歩んでいきます。あたたかく見守って頂けると嬉しいです。若尾Babyもよろしくお願いします」と締めくくった。
若尾は、1989年8月4日生まれ、山梨県出身。新体操でインターハイ出場。「ミススーパーナショナル2015」日本代表、「2014ミスアースジャパン」第3位 ミスウォータージャパン受賞。テレビバラエティーでも活躍。23年12月に結婚を発表した。
