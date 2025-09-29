滋賀県訪問中の天皇皇后両陛下は、彦根市内で盲学校を視察し、生徒らと懇談されました。

天皇皇后両陛下は29日午後、彦根市の滋賀県立盲学校を訪問し、中高生が点字新聞の古紙を再利用した封筒作りをする授業の様子を視察されました。

「作業はどうですか」

「きれいにできていますね」

封筒は来月、滋賀県で行われる「全国障害者スポーツ大会」の開会式の会場で販売される予定で、生徒から開会式を見に行くと説明を受けると、皇后さまは「いい経験になりますね」と話されました。

その後、この学校の卒業生で、盲導犬ユーザーの団体の会長らと懇談されました。

「今何歳ですか」

びわこハーネスの会・新海智恵美会長

「3歳です」

「お利口ですね」

両陛下は活動内容などをたずね、小学校で視覚障害者や盲導犬について話しているという説明などを熱心に聞かれていました。

これに先立ち、両陛下は草津市内の施設で、滋賀県遺族会のメンバーらと懇談されました。松浦友一会長が1944年にビルマ（現ミャンマー）で行われたインパール作戦で父親が戦死したことを伝えると、陛下は「残念でしたね」と声をかけられました。

両陛下は29日夜、帰京されます。