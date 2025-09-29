10月5日から放送がスタートするアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール第14話のWEB予告と先行カット、あらすじが公開された。

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら「トゥインクル・シリーズ」制覇を目指す世界が舞台。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開が行われている。『週刊ヤングジャンプ』にて連載中の同名漫画のコミックスは、累計発行部数800万部突破している。

『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、作中に登場するオグリキャップを主人公とした物語。地方から現れた、常識破りの異才。中央の強敵を次々と打ち破った、その名は“怪物”オグリキャップ。彼女の前に立ちはだかるは、“最強”タマモクロス。そして、海を越えた“世界”のウマ娘たち。やがて一つの“時代”を作る灰被りの少女が、今、新たな領域へ踏み込む。

第14話では、「天皇賞（秋）」でタマモに敗れたオグリは、今度こそタマモに勝利すべくトレーニングに打ち込む。クラスメイトと次に出走するレースの話題で盛り上がっていると、ディクタストライカがオグリに宣戦布告を行う。タマモにばかり目を奪われていると足をすくわれると言い放つディクタ。そして、オグリが次に選んだレースは--。（文＝リアルサウンド編集部）