『ロンドンハーツ』加護亜依が17年ぶり登場！共演者の自己分析で巻き添えに「加護さんと一緒で…」

9月30日（火）の『ロンドンハーツ』では、「格付けしあう女たち」を放送。

今回は「（一般女性に聞いた）友達になりたくない女」というテーマで、人気者10名が“女の格付けバトル”を繰り広げる。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

注目のメンバーは、17年ぶりの『ロンドンハーツ』出演となる加護亜依をはじめ、先日放送された「ナダル先生のタレント進路相談」にて改名をしたゆうちゃみの妹・ゆい小池、元NHKアナウンサーの中川安奈、元フィギュアスケート選手の安藤美姫など、多種多様な人気者10名が集結する。

今回の発表者はゆうちゃみ。

テレビに引っ張りだこのメンバーに対し、「美容もファッションも完璧！」「頼れるお姉さん」「悪い人のイメージがない！」という良い意見から、「セレブすぎてお財布がついていけなさそう…」「言葉遣いが悪い」「過去にいろいろありすぎて気を遣う…」と、友達になりたくない理由をズバッと発表する。

ゆい小池は「お姉ちゃんは○○を車になすりつけてる…」「汚した服も私が洗ってる！」とゆうちゃみの闇を次々と暴露し姉妹ゲンカが勃発。

福留光帆は「加護さんと一緒で女性に裏切られる人生だった…」と自己分析で加護を巻き添えに？ さらに熊田曜子が淳を誘惑する？

そして今回も上位常連組のみちょぱがご意見番として参加。はたして、友達になりたくないと思われてるのは一体誰なのか？