今年5月にアキレス腱を断裂したジェイソン・テイタムがコート上で練習開始

9月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ボストン・セルティックスのジェイソン・テイタムが、自身のソーシャルメディアを通じて“Back On Court”と題した映像を投稿した。

昨シーズンのプレーオフ。テイタムはニューヨーク・ニックスとのイースタン・カンファレンス・セミファイナル第4戦が行われた5月13日に右足のアキレス腱を断裂し、修復手術を受けて離脱していた。

あれから約4カ月が経過し、テイタムは映像の中でウェイトトレーニングをこなし、コート上でランニングやドリブルをついてシューティングをしていた。通常ならば、約1年の離脱を余儀なくされる大ケガだけに、順調に回復していると言えるだろう。

そしてテイタムは「長い道のりだったけど、戻るために一生懸命やっているよ」と、ファンやチームメートたちへ話していた。

現時点でテイタムがいつ戦列復帰するのかは未定。今年5月にアキレス腱を断裂しているため、2025－26シーズンは大部分を欠場、あるいは全休する可能性もあると予想されていた。今シーズン中に復帰できる可能性もある中、現状ではセルティックス側が復帰に向けたプロセスを急かすことはないとのこと。

27歳のテイタムは、キャリア8年目の昨シーズンに72試合へ出場し、平均26.8得点8.7リバウンド6.0アシスト1.1スティールをマーク。オールスターには6年連続、オールNBAファーストチームに4年連続で選ばれている。

【動画】テイタムが公開した映像はこちら！





