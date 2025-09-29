台頭してきたファイター、MF川本大善(柏U-18)はU-17日本代表候補でもプレーと声で見ている人を引き込む
FIFA U-17ワールドカップ カタール2025へ向けて大阪合宿中のU-17日本代表候補は29日午前に雨中で約90分間のトレーニングを行った。
トレーニングでは前日に行われた大阪体育大との練習試合(7-2)で出た反省点などを確認。1タッチを交えてのサイドチェンジやDF背後の狙いを共有したほか、2チームに分かれてPK戦も実施した。
全体練習後にはDFラインと中盤・前線の選手とに分かれ、3バックがラインの上げ下げと相手の攻撃を跳ね返すまでを、攻撃陣もサイドからの崩しをそれぞれ繰り返していた。1対1から2対1の攻防や、3対1の鳥かごでは、自身やチームメイトのプレーで沸くシーンも。疲労や怪我も出始めているものの、チームはU-17ワールドカップのメンバー争いとチーム力、まとまりの向上の両方ができている印象だ。
MF川本大善(柏U-18)は、その動きと声でチームにエネルギーを加えているプレーヤーだ。前日の練習試合でもボランチの位置から声を発し続け、際の攻防で身体を張った。
U-17ワールドカップメンバー争いは最終局面を迎えている。ピリピリした空気感もあることは確か。だが、川本は「やっぱりいい刺激を受けています。危機感とか当然ありますけど、自分、刺激あった方が強くなれるタイプなんで。どんどんもっと刺激欲しいです」と微笑んだ。
川本は4月のU17アジアカップ後に台頭してきたファイターだ。6月のスペイン遠征、先月末からのフランス遠征に参加。「自分みたいな守備、戦うっていうタイプがあまりいないと思っている」と語るMFは、海外遠征でも自分の武器が通用したという感覚を持っている。
海外選手を相手に守備をして感じたのは、日本との違い。「海外の選手は一歩で蹴ってきたり、(パスの際に)1回も見ないで出すっていうのがあるんで、日本の選手とはまた違う感覚で守備しないといけない」。その感覚で行くと日本ではボールが取れないというが、川本は経験を重ねながらどちらにも対応できるように研ぎ澄まされてきている。
攻撃の部分でも「普段、プレミア(リーグ)でやってるスピードだったら行ける部分も、海外だと行けない」ことを実感。これまで以上に頭の回転、準備のスピードを求めて取り組んできた。特に変化できた部分はポジショニング。そのポジショニングを取るまでの動きをU-17ワールドカップや将来へ向けてより速くしたいという考えを持っている。
今回の大阪合宿ではボランチの位置から積極的に発信していることも印象的。「声は自分の良さでもありますし、自分の特長である守備っていう部分で、最後自分が取りやすいように声を出してるっていう部分はあります。声を止めちゃったら自分らしくはないですし、攻撃でもうちょい声出せたらなと思います」。チームが苦しい時間帯でも、見ている人を引き込むようなプレーをすることが、川本の目指している姿だ。
「苦しい時だったり、難しい時間帯に、そういう見てる人も含めて、その試合に引き込むっていうのは自分の使命だと思ってるんで、続けたいです」。U-17ワールドカップの目標はズバリ、優勝。「まずは(メンバー入りへの)ライバルに勝つっていうことと、チームで勝つっていう2つのことを意識しながら今、取り組んでいます。(合宿が)あと2日で2試合ある中で、その自分の良さは引き続き出して、課題は解決しながら、自分にも、ライバルにも負けないでチームとしても勝ちたいです」。合宿は残り2日間。チームへの影響力を強め、自分にも、ライバルにも、対戦相手の大学生にも勝って合宿を終える。
(取材・文 吉田太郎)
(取材・文 吉田太郎)