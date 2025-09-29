100日限定の高級チョコクロワッサン専門店が東京に初上陸
フラックス・エージェントは9月30日、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 築地店」を、東京都中央区にオープンする。
100日限定でさまざまなフレーバーのチョコクロワッサンを販売
「100日だけのチョコクロワッサン」は、"チョコが売っていないチョコ専門店"をコンセプトに、チョコクロワッサンを販売している。100日限定の店舗で、オープンの瞬間に閉店までのカウントダウンが始まっているという営業スタイルが話題となり、オープン後15分で商品が完売する店舗もあるという。
チョコクロワッサンは、マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバー(各500円)のほか、限定フレーバーも販売予定。
100日限定でさまざまなフレーバーのチョコクロワッサンを販売
「100日だけのチョコクロワッサン」は、"チョコが売っていないチョコ専門店"をコンセプトに、チョコクロワッサンを販売している。100日限定の店舗で、オープンの瞬間に閉店までのカウントダウンが始まっているという営業スタイルが話題となり、オープン後15分で商品が完売する店舗もあるという。
チョコクロワッサンは、マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバー(各500円)のほか、限定フレーバーも販売予定。