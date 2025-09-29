ENHYPEN SUNGHOON、Vaundy「踊り子」のカバー映像公開！「ENGENEの皆さんも楽しく聞いてほしい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENのSUNGHOONが、Vandy「踊り子」のカバー映像を公開した。

■感覚的な映像美にも注目

普段、淡泊なボーカルを誇るSUNGHOONは、今回のカバーで気だるいながらも夢幻的な歌い方を披露し、いっそう拡張された音楽スペクトラムを見せた。原曲に込められた叙情的な雰囲気を生かしながらも、リズムによって単語一つひとつに力を入れるなど、自分だけの個性で歌を完成させた。

感覚的な映像美も目を引く。SUNGHOONは歌の感情線を極大化するために、直接映像企画から細部的なトーン＆マナーまで積極的に参加した。夜（現実）と昼（真昼の夢）という明確な対比を生かしたストーリーラインを設定し、これをひと目で見られる交差編集をはじめとするカメラの動きを提案した。

さらに、生の感じを生かす映像の質感や色味、撮影地の選定など、全般的な演出に力を入れた。それだけでなく、彼は撮影小道具として個人所蔵品であるフィルムカメラを持ってきて、映像のビンテージな感性を加えるなど、真心を込めた。

SUNGHOONは所属レーベルのBELIFT LABを通じて「普段から聞いている歌だが、僕の声とも似合いそうなのでカバー曲に選んだ。ENGENE（ファンダム名）の皆さんも楽しく聞いてほしい」とし、「特に映像ストーリーに盛り込まれた夜と昼の感情変化に注目しながら鑑賞すれば、さらに没頭できると思う」と述べた。

■ENHYPEN「Moonstruck」がSpotify1億ストリーミング突破

また、SUNGHOONが属しているENHYPENの2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』の収録曲「Moonstruck」が9月27日の時点で1億1万7,010回再生された。「Moonstruck」は「どんな障害物も跳び越える僕たちだけの恍惚とした月明かりデート」というテーマを盛り込んだオルタナティブR＆B曲で、ファンから熱い人気を得ている。「Moonstruck」はグループ通算15曲目の億超えストリーミング曲となった。

さらに、日本でも有意義な成果を追加した。日本レコード協会によると、2022年に発売された1stスタジオリパッケージ『DIMENSION : ANSWER』の収録曲「Polaroid Love」が8月の時点で累積再生数5,000万回を越えストリーミング認定「ゴールド」認定を獲得。「Drunk-Dazed」と「Bite Me」に続き、ENHYPEN通算3回目のストリーミング部門「ゴールド」認定となった。

