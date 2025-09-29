

9月第4週の上昇率ランキングには南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカなどの金鉱企業の株式を中心に鉱業株式を主要投資対象とするファンドが並びました。3位の「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース」は為替ヘッジあり、他の2ファンドは為替ヘッジなしです。



下落ランキング上位3ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ社会貢献ファンド（あすのはね）」は2200円、2位の「三菱ＵＦＪチャイナオープン」は2800円、3位の「ＧＳ日本株式インデックス・プラス」は1320円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +7.39％ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＢコース

運用会社:ブラックロック・ジャパン



2位 +7.31％ ブラックロック・ゴールド・ファンド

運用会社:ブラックロック・ジャパン



3位 +6.90％ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース

運用会社:ブラックロック・ジャパン







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -17.53％ ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ社会貢献ファンド（あすのはね）

運用会社:朝日ライフアセットマネジメント



2位 -14.60％ 三菱ＵＦＪチャイナオープン

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



3位 -8.94％ ＧＳ日本株式インデックス・プラス

運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



