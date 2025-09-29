[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇101銘柄・下落65銘柄（東証終値比）
9月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは191銘柄。東証終値比で上昇は101銘柄、下落は65銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は42銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは10銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7184> 富山第一銀 1579 +270（ +20.6%）
2位 <2629> ｉＦＥＧＢＡ 9086 +1500（ +19.8%）
3位 <4446> リンクユーＧ 646 +100（ +18.3%）
4位 <9554> エイビック 2180 +239（ +12.3%）
5位 <4392> ＦＩＧ 358 +39（ +12.2%）
6位 <9561> グラッドＣ 750 +75（ +11.1%）
7位 <4814> ネクスウェア 267 +24（ +9.9%）
8位 <3965> キャピタルＡ 928 +81（ +9.6%）
9位 <5125> ファインズ 790 +53（ +7.2%）
10位 <4572> カルナバイオ 235 +15（ +6.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5535> ミガロＨＤ 643.8 -137.2（ -17.6%）
2位 <3195> ジェネパ 460 -16（ -3.4%）
3位 <9610> ウィルソンＷ 156 -4（ -2.5%）
4位 <8289> オリンピック 405 -9（ -2.2%）
5位 <4597> ソレイジア 39.2 -0.8（ -2.0%）
6位 <1491> 中外鉱 986 -20（ -2.0%）
7位 <4165> プレイド 988.4 -18.6（ -1.8%）
8位 <4259> エクサＷｉｚ 532 -9（ -1.7%）
9位 <3747> インタートレ 654 -11（ -1.7%）
10位 <4586> メドレックス 157.5 -2.5（ -1.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 1723 +23.5（ +1.4%）
2位 <4568> 第一三共 3310 +15.0（ +0.5%）
3位 <7453> 良品計画 3010 +13.0（ +0.4%）
4位 <7267> ホンダ 1570 +6.0（ +0.4%）
5位 <6857> アドテスト 15200 +55（ +0.4%）
6位 <5401> 日本製鉄 622 +2.0（ +0.3%）
7位 <7272> ヤマハ発 1107 +3.5（ +0.3%）
8位 <7201> 日産自 362 +1.0（ +0.3%）
9位 <6920> レーザーテク 20255 +50（ +0.2%）
10位 <2801> キッコマン 1264.9 +2.9（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1060 -16.5（ -1.5%）
2位 <4704> トレンド 8059.6 -124.4（ -1.5%）
3位 <6758> ソニーＧ 4251 -17（ -0.4%）
4位 <2914> ＪＴ 4835 -16（ -0.3%）
5位 <8591> オリックス 3860 -10（ -0.3%）
6位 <5713> 住友鉱 4721 -9（ -0.2%）
7位 <2432> ディーエヌエ 2295 -3.0（ -0.1%）
8位 <7012> 川重 9785 -3（ -0.0%）
9位 <9501> 東電ＨＤ 682 -0.2（ -0.0%）
10位 <5803> フジクラ 14678 -2（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
