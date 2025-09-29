　9月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは191銘柄。東証終値比で上昇は101銘柄、下落は65銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は42銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは10銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7184>　富山第一銀　　　　 1579　　+270（ +20.6%）
2位 <2629>　ｉＦＥＧＢＡ　　　 9086　 +1500（ +19.8%）
3位 <4446>　リンクユーＧ　　　　646　　+100（ +18.3%）
4位 <9554>　エイビック　　　　 2180　　+239（ +12.3%）
5位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　　358　　 +39（ +12.2%）
6位 <9561>　グラッドＣ　　　　　750　　 +75（ +11.1%）
7位 <4814>　ネクスウェア　　　　267　　 +24（　+9.9%）
8位 <3965>　キャピタルＡ　　　　928　　 +81（　+9.6%）
9位 <5125>　ファインズ　　　　　790　　 +53（　+7.2%）
10位 <4572>　カルナバイオ　　　　235　　 +15（　+6.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5535>　ミガロＨＤ　　　　643.8　-137.2（ -17.6%）
2位 <3195>　ジェネパ　　　　　　460　　 -16（　-3.4%）
3位 <9610>　ウィルソンＷ　　　　156　　　-4（　-2.5%）
4位 <8289>　オリンピック　　　　405　　　-9（　-2.2%）
5位 <4597>　ソレイジア　　　　 39.2　　-0.8（　-2.0%）
6位 <1491>　中外鉱　　　　　　　986　　 -20（　-2.0%）
7位 <4165>　プレイド　　　　　988.4　 -18.6（　-1.8%）
8位 <4259>　エクサＷｉｚ　　　　532　　　-9（　-1.7%）
9位 <3747>　インタートレ　　　　654　　 -11（　-1.7%）
10位 <4586>　メドレックス　　　157.5　　-2.5（　-1.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8233>　高島屋　　　　　　 1723　 +23.5（　+1.4%）
2位 <4568>　第一三共　　　　　 3310　 +15.0（　+0.5%）
3位 <7453>　良品計画　　　　　 3010　 +13.0（　+0.4%）
4位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1570　　+6.0（　+0.4%）
5位 <6857>　アドテスト　　　　15200　　 +55（　+0.4%）
6位 <5401>　日本製鉄　　　　　　622　　+2.0（　+0.3%）
7位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1107　　+3.5（　+0.3%）
8位 <7201>　日産自　　　　　　　362　　+1.0（　+0.3%）
9位 <6920>　レーザーテク　　　20255　　 +50（　+0.2%）
10位 <2801>　キッコマン　　　 1264.9　　+2.9（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8604>　野村　　　　　　　 1060　 -16.5（　-1.5%）
2位 <4704>　トレンド　　　　 8059.6　-124.4（　-1.5%）
3位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 4251　　 -17（　-0.4%）
4位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4835　　 -16（　-0.3%）
5位 <8591>　オリックス　　　　 3860　　 -10（　-0.3%）
6位 <5713>　住友鉱　　　　　　 4721　　　-9（　-0.2%）
7位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2295　　-3.0（　-0.1%）
8位 <7012>　川重　　　　　　　 9785　　　-3（　-0.0%）
9位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　682　　-0.2（　-0.0%）
10位 <5803>　フジクラ　　　　　14678　　　-2（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

