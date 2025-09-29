中村獅童、“憎まれ役”にボヤキ「社長にダマされました」 藤木直人との意外な関係性も明かす
俳優の中村獅童が29日、東京・神田明神で開かれた同日スタートのABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』（毎週月曜 後8：00）のプレミアムイベントに登場した。
【集合カット】豪華すぎ！黒スーツに赤が映える衣装で登場したのん&藤木直人ら
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。獅童は飛鳥の“因縁の父”であり“天才棋士”の結城彰一役を演じる。
獅童の演じる彰一は将棋界で名を馳せた天才棋士でありながら、家族を捨てて去り、のちに娘・飛鳥の因縁を抱える存在となる役どころ。本イベントでは来場者が登壇イベントの前に本作の1、2話を鑑賞したということもあり、「皆さん、本当にどうも色々とすいません」と謝罪。会場を笑わせた。
続けて「今回、好青年の役ということでこの話を引き受けたわけですけど、台本を読んでみてびっくりしました。AbemaTVの藤田（晋）社長にダマされました」とジョークを飛ばし、冒頭のあいさつから会場を盛り上げた。
また本作で飛鳥の父へ復讐を行う“共犯者”の元棋士・藤堂成悟役を演じる藤木直人とは12年ぶりの共演だったという。藤木は「同い年でシンパシーを感じていた。久しぶりに再会できて、思わず控室でハグしていました」と笑顔を見せ、中村は「ハグしました。うれしかったです。同い年なので。仲良しなんです」と意外な関係性を明かした。
イベントにはこのほか、のん、倉科カナ、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬が登壇した。
【集合カット】豪華すぎ！黒スーツに赤が映える衣装で登場したのん&藤木直人ら
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。獅童は飛鳥の“因縁の父”であり“天才棋士”の結城彰一役を演じる。
続けて「今回、好青年の役ということでこの話を引き受けたわけですけど、台本を読んでみてびっくりしました。AbemaTVの藤田（晋）社長にダマされました」とジョークを飛ばし、冒頭のあいさつから会場を盛り上げた。
また本作で飛鳥の父へ復讐を行う“共犯者”の元棋士・藤堂成悟役を演じる藤木直人とは12年ぶりの共演だったという。藤木は「同い年でシンパシーを感じていた。久しぶりに再会できて、思わず控室でハグしていました」と笑顔を見せ、中村は「ハグしました。うれしかったです。同い年なので。仲良しなんです」と意外な関係性を明かした。
イベントにはこのほか、のん、倉科カナ、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬が登壇した。