謎解きクリエーターでタレントの松丸亮吾（29）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。閉幕まで2週間となった大阪・関西万博について伝えた。

松丸は「万博、開幕当初はいろんな悪評をSNSで流されて『なんか知らないけど評判悪いし行かなくていいや』って風潮だったのに、今や『行きたくても行けない』ぐらい人気になってるの見ると考えさせられる」と打ち明けた。

そして「SNSで拡散されやすいネガティブな投稿に流されず 自分の興味・関心を貫く信念を大切にしないとなぁ」とつづった。

この投稿を受けて、一般ユーザーから「『めっちゃ言われてんじゃん…』って思ったのに、いざ始まれば凄い好評って聞いて『えっ』ってなりました…」とのコメントに、松丸は「わかる、行ってないのに批判する人も少なからずいたもんなぁ…」と同意。「ちゃんとそこから正当に評価されるようになって良かったなぁと思う」と返した。

また「情報が手に入りやすいからこそ、百聞は一見にしかず、を大事にしたいなと思ってます」との意見には、「そうですね、、時間がない現代だからこそ、なるべくいい体験に時間使いたいってなると、情報を見たくなる気持ちもわかるんですけどね… 自分の体験を大事にしたいですね」と伝えた。

他に「自分で考えずに人から言われたことを全部鵜呑みにしちゃう子供も結構増えそうで怖い…」「どんなコンテンツでも評判と自分にハマるかどうかは必ずしも一致しないのでやはり自分の目で見て確かめることは大切ですね」などの声も寄せられた。