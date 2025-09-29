昨季のMVPの大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手のみがOPS「1」超えでシーズンを終えました。

レギュラーシーズン最終戦が日本時間29日に終わり、個人タイトルが確定。

ナ・リーグは本塁打王＆打点王がフィリーズのカイル・シュワバー選手、首位打者はフィリーズのトレー・ターナー選手が獲得。ア・リーグは本塁打王＆打点王がマリナーズのカル・ローリー選手、首位打者はヤンキースのジャッジ選手がつかみました。

MLBでは打者がチームの得点に貢献しているかがOPSで数値化されます。これは出塁率と長打率を足し合わせた数字。

その中で「1」を超えているのはジャッジ選手の1.145と、大谷選手の1.014とメジャーで2人のみ。昨季に満票でMVPとなった2人が今季も継続して記録を残す結果となりました。

◆大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手の成績

【大谷翔平】

成績 172安打、55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014

【アーロン・ジャッジ】成績 179安打、53本塁打、114打点、打率.331、OPS1.145