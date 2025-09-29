映画『WIND BREAKER』水上恒司、八木莉可子ら興奮のセットが出現！ 特別映像解禁
水上恒司が主演、八木莉可子らが共演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』より、作品を象徴する沖縄の街の風景を、圧巻の美術で再構築した様子をビフォー・アフター形式で捉えた特別映像が解禁された。
【動画】原作おなじみの街並みが現実に！ 『WIND BREAKER』コンセプトアート特別映像
本作は、累計発行部数1000万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が務める。
街を守る正義の不良軍団＜防風鈴＞キャストには、勢いのある若手俳優陣が集結。ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた風鈴高校1年・桜遥役に水上恒司、桜を真っ先に慕い、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井（にれい）秋彦役に木戸大聖、頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルで右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛（すおう・はやと）役に綱啓永、風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役に本格演技初挑戦となるBE：FIRSTのJUNON。
さらに、風鈴高校3年で四天王の1人、防風鈴きっての武闘派・柊登馬（ひいらぎ・とうま）役を中沢元紀、風鈴高校のてっぺんを意味する総代を務める梅宮一役を上杉柊平。風鈴高校がある東風商店街の一角に店を構える喫茶店「喫茶ポスト」で働き、桜たちを日々気にかけ見守っている、本作における紅一点の橘ことはを八木莉可子。＜防風鈴＞を狙う＜獅子頭連＞の頭取である兎耳山丁子（とみやま・ちょうじ）に山下幸輝。＜獅子頭連＞の副頭取で、兎耳山に忠実なナンバー2の十亀条（とがめ・じょう）は、濱尾ノリタカが務める。
今回解禁されたのは、正義の不良軍団＜防風鈴＞が守る「東風商店街」をはじめとする沖縄の街の風景を、圧巻の美術で再構築した様子を捉えた特別映像。柔らかな筆致のコンセプトアートが立体的なセットへと変貌していく瞬間を、一気に公開。原作の世界をオール沖縄ロケで再構築した街並みや店舗の“誕生”を、ビフォー・アフター形式で体感することができる映像だ。
「東風商店街」は、物語の心臓部ともいえる大切な舞台。精鋭美術チームの手で、一軒一軒リアルに組み上げられた。そこには、主人公・桜遥（水上）ら防風鈴メンバーの憩いの場である、紅一点・橘ことは（八木）が切り盛りする「喫茶ポスト」や、パン屋「さぼてん」、お好み焼き屋「まっするぱわー」など、原作やアニメでもおなじみの店が勢揃い。八百屋や精肉店まで並ぶその風景は、キャラクターたちが実際に暮らしているかのような“生きた空間”になっている。
これらの店は、実際に営業している店舗の外装を、この作品の撮影のために特別に許可をもらいイチから塗装。街の象徴ともいえる商店街のアーチは、実際に道路に穴を開けて建造された。このような徹底したこだわりによって、沖縄の金武の地に再現された東風商店街は、まさに実在する街のような息遣いを感じさせる。
そして今回の映像で際立つのは、街そのものがドラマを語っているかのようなディテール。乾いた砂や土の質感で、荒々しい世界に立ち向かう防風鈴を表しつつ、防風鈴総代・梅宮一（上杉）が作物を育てる設定ともリンク。街の風景がキャラクターの心情や物語とシンクロし、セットを超えた“物語のもう一人の登場人物”として存在感を放っている。
水上をはじめとするキャスト陣もこのセットの完成度に大興奮したという。圧倒的な美術の中で繰り広げられる、胸アツの人間ドラマと極限アクションに期待が高まる。
コンセプトアートは、東風商店街と喫茶ポストが描かれたもの。新場面写真には、桜遥（水上）や橘ことは（八木）などを収めている。
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日より公開。
