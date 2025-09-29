和田アキ子、『龍が如く 極3』に出演決定 プレイスポットで一緒に遊んだり仲間として戦ってくれる
アクションアドベンチャー『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties』（PS5／PS4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam））に、歌手・タレントの和田アキ子の出演が発表された。
【動画】香川照之ら豪華キャストも登場する『龍が如く 極3』トレーラー
本作は、2009年にリリースされた『龍が如く3』をリメイク。さらに、主人公・桐生一馬の前に立ちふさがる強敵・峯義孝の過去を描く完全新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を加えて1本に収録している。
このたび出演が発表された和田は、サブストーリーのキャラクターのひとりとしてゲーム内に登場。桐生一馬と仲を深めた後は、一緒にプレイスポットで遊んだり、チームバトルコンテンツ“ツッパリの龍”の仲間として戦うとのこと。和田の役柄などの詳細は後日公開予定。
『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties』は、PS5／PS4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに2026年2月12日発売予定。
【動画】香川照之ら豪華キャストも登場する『龍が如く 極3』トレーラー
本作は、2009年にリリースされた『龍が如く3』をリメイク。さらに、主人公・桐生一馬の前に立ちふさがる強敵・峯義孝の過去を描く完全新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を加えて1本に収録している。
『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties』は、PS5／PS4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに2026年2月12日発売予定。