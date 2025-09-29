Bリーグ開幕10周年

バスケットボールのBリーグは29日、開幕10周年の感謝を込めた100種類の異なるメッセージ広告を150か所へ掲出することを発表した。渋谷センター街、全国41都道府県、さらには米ニューヨークのタイムズスクエアにも展開。ファンや選手はもちろんのこと、広瀬すずやお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑など、バスケ文化を広めた芸能関係者などにも「ありがとう」を贈るものだという。

2015年に発足し、今季10周年を迎えるBリーグが史上初・史上最多となる感謝広告を掲出する。発表の中で島田慎二チェアマンは「この10年は、挑戦と成長の歩みであり、皆さまの支えがあってこそ実現できたものと深く感じております。今回、その感謝の思いを『手紙』という形でお届けすることにいたしました。ぜひ皆さまの街で、『B.LEAGUE からの手紙』を探し、私たちの想いを受け取っていただければと思います」とコメントした。

バスケットボールストリート（通称、渋谷センター街）がある渋谷を中心とした全国150か所に、B3を含む、Bリーグの全55クラブ、選手、ファンはもちろん、NBAやJ リーグなど、リーグの垣根を越えてバスケットボールを支えてきた一人ひとりへ贈るメッセージを掲出する。

歴代MVPのほか、Bリーグに関わった著名人、日本代表、歴代公式テーマソングアーティストや公式アンバサダーといった芸能関係者も対象。「ありがとう、広瀬すず」「ありがとう、ハライチ澤部佑」「ありがとう、SLAM DUNK」など多方面に感謝の思いがつづられている。

29日から順次掲出開始。10周年の2025-26シーズンはB1が10月3日、B2は2日に開幕する。



