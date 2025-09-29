日本テレビ系「ズームイン！朝！」の「ワンポイント英会話」で知られる語学講師のアントン・ウィッキーさん（８９）が２９日、都内で「ＴＯＥＩＣの日（１０月１９日）」に向けて実施する特別企画「ＲＥＳＴＡＲＴ ｗｉｔｈ ＴＯＥＩＣ Ｔｅｓｔｓ」で英会話レッスンを行った。

現役の英会話講師として、現在も週７回レッスンを行っているウィッキーさんはこの日、４人の生徒と１時間の特別レッスンに参加。「すごい満足感。もちろん完璧ではないけど、通じる間違い。それがコミュニケーションというもの。正しい英語が必ずしもいいというわけではなくて、パッションやハートが大事」とコミュニケーションを取る姿勢の大切さについて語った。

２６日に８９歳の誕生日を迎えたウィッキーさんだが、この日はサプライズで祝福され「いま週７日仕事やってますけど、それを９０歳までは続けたい」とエネルギッシュそのもの。テーマのリスタートにちなみ「私は毎朝リスタートしてます。朝起きてベッドから降りる前に必ず前の日のことを全部頭から消して、今日やりたいことを考える。１０分間が私のリスタート」と語った。

元気の源は週に２日半の断食で、ズームイン時代から３０年以上続けているという。「木、金と土曜日の半日は全く食べない。お医者さんから『この年で２日半も無理するのはよくない』と言われているけど、やめません。人に『勉強しろ』と言いながら、自分に対して何もムチを使っていないのは嫌なので、自分のためのムチだと思ってやっています」と明かし「Ｈａｖｅ ａ ｎｉｃｅ ｄａｙ！」とおなじみのフレーズで軽やかに語った。