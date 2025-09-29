染谷将太、妻・菊地凛子との出会いで「めちゃくちゃ変化ありました」仕事の相談も「刺激になる」
【モデルプレス＝2025/09/29】俳優の染谷将太が28日、フジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。家庭での生活について語る場面があった。
【写真】染谷将太＆菊地凛子夫妻「ベルリン国際映画祭」で密着
女優の菊地凛子と2015年に結婚し、2人の子どもがいる染谷。この日、占い師のゲッターズ飯田から「人に助けをあまり求めない」タイプだと占われると「困ってる自覚も多分ないまま、気づいたら全然自分じゃもう処理しきれないことになってたり…」となかなか周囲の人にサポートをお願いできないタイプなのだと明かした。
しかし、続けて飯田から「10年くらい前に年上の人に会ってそこから影響を受けている」と占われると「2015年？ 結婚してますね…年上です、妻」と影響を受けている年上の人として、妻・菊池がすぐに浮かんだ様子。「同業者ですし、わりかし仕事の話もお互いするのが好きなので、やっぱり刺激になるというか。1人で家で台本向き合ってるよりかは、相談しながらとかやる環境に変わったので、それはすごくめちゃくちゃ変化ありましたね」と家庭で菊池に仕事の相談をすることもあると語っていた。
菊地は2016年に第1子、2019年に第2子を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆染谷将太、妻・菊地凛子との家庭での会話は
