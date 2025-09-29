◆第７８回秋季全道高校野球大会札幌地区予選 ▽Ｅブロック代表決定戦 北海１０―０恵庭北＝６回コールド＝（２９日・札幌モエレ沼公園野球場）

今夏の甲子園に南北海道代表として出場した北海が１３安打１０得点で恵庭北に勝利し、今季道内公式戦無敗の１６連勝。１番・小野寺泰星右翼手（１年）が３安打２打点で打線をけん引し、６年連続４５度目の全道大会出場を決めた。

相手の技巧派右腕に対し、２回まで無得点。重苦しい空気を１年生トップバッターが振り払った。３回１死。小野寺はこの日２打席目で、内角高め直球を右翼線にはじき返し三塁打。次打者のスクイズで先制のホームを踏んだ。

秋初戦から２戦連続で１番を務めたが、８打数２安打。満足のいく打撃は出来ていなかった。代表決定戦までの練習で逆方向を意識したことで調子を取り戻し、４、５回は２打席連続で中前への適時打。持ち味の長打ではなく、低く鋭い当たりも心がけて３安打の固め打ちにつなげた。

５歳から空手を始めた。ＩＢＫＯ国際武道空手道連盟主催の第９回全日本大会では小学２年生の部で日本一に輝いた実績を持つ。野球を始めたのは小学５年からと、伸びしろ十分なルーキーは「（全道では）ピッチャーのレベルも上がってくる。率を残せるように頑張りたい」。同一年の春夏秋道大会完全制覇へ、背番号９が大和ハウスプレミストドームでも大暴れする。