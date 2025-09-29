スニーカー履きがちな人に“この1足”！【niko and ...】秋コーデにぴったり♡「最旬シューズ」

普段スニーカーばかりだけど、今季はひと味違う足元コーデを楽しみたい。それなら今すぐ【niko and ...（ニコアンド）】をチェックしてみて。秋ファッションにぴったりの「最旬シューズ」が、多数登場しているようです。ミュールやブーティなど大人カジュアルに合わせやすいラインナップで、いつもの装いもグッと新鮮にアップデートしてくれそう。秋の着こなしに差をつける1足が、きっと見つかるはず！

足元からトレンドをON！ 大人っぽウエスタンミュール

【niko and ...】「オリジナルウエスタンミュール」\7,500（税込）

春夏に流行した“カウボーイ・コア”のトレンドは、秋冬も継続。「トライしてみたいけどハードルが高い……」という人は、まずはシューズから取り入れてみて。ウエスタンテイストを落とし込んだミュールは、プラスワンでグッと最旬の足元に。メタリックラインがさりげないアクセントになり、シンプルコーデもおしゃれに格上げしてくれます。「太めのヒールは程よい高さで安定感があり、シャープな見た目ながらも歩きやすい」（公式オンラインストアより）のも嬉しいポイント。

コーデを選ばずに合わせやすい上品ブーティ

【niko and ...】「オリジナルオブリークブーティ」\5,990（税込）

1点投入で即季節感を演出できるブーティ。無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインのため、カジュアルからキレイめまで幅広く活躍してくれるはず。「足のラインに沿いやすいオブリークなラウンドトゥ」（公式オンラインストアより）と太めのストレートヒールで、歩きやすさも期待大。ブーツよりも軽やかなムードに仕上がり、今ゲットしておけば春先までロングシーズン頼れそうです。

可愛さときちんと感を兼備したTストラップシューズ

【niko and ...】「オリジナルボリュームTストラップシューズ」\6,990（税込）

厚みのあるボリュームソールが今年らしいTストラップシューズ。丸みのあるトゥとしっかりとしたアッパーで、足元に存在感をプラスしつつ安定感もサポート。T字ストラップとゴールドカラーの金具がアクセントになり、クラシカルなムードを演出します。「足当たりの良い低反発スポンジの中敷き入り」「水をはじきやすい加工」（公式オンラインストアより）付きと機能性にもこだわりが。いつものスニーカーからチェンジするだけで、一気に秋顔にシフトできそう。

遊び心のあるルックスでコーデのアクセントに

【niko and ...】「オリジナルアソートベルトパンプス」\5,500（税込）

コロンと丸みのあるトゥと、太めのベルトがアクセントになったフラットパンプス。写真の花柄のほか、スパンコール、コード刺繍調、スタッズなど、同じアイテムで少しずつ表情が異なるアソート仕様になっています。どれも個性的なデザインなので、足元にさりげなく遊び心をプラスしてくれるはず。「低反発スポンジの中敷き入り」（公式オンラインストアより）と、歩きやすさにもこだわった1足。抗菌消臭機能付きで、普段使いからお呼ばれまで安心して取り入れられるシューズです。

