テレビ大阪『やさしいニュース』リニューアル 前田拓哉アナ＆ウーデンアナが登場、ビジュアル披露
テレビ大阪は、平日夕方のニュース番組『やさしいニュース』（月〜金 後5：00）をきょう29日からリニューアルスタート。前田拓哉アナとウーデンジェニファー里沙アナがメインキャスターに就任した。
【写真】天満橋駅にウーデンジェニファー里沙アナ＆前田拓哉アナ…広告が登場
大阪にこだわり、生活や経済に根ざしたニュースをやさしく、わかりやすくお届けしている『やさしいニュース』が、コンセプトはそのままに、新しくなった。
新たに前田アナとウーデンアナが、地域に寄り添いながら大阪の今を伝えていく。スタジオも一新し、フルバーチャルスタジオになってニュース内容に応じた多彩な演出を届ける。大阪・天満橋駅で『やさしいニュース』の新しいポスターを掲出。
■出演者：
前田拓哉（テレビ大阪アナウンサー）
ウーデンジェニファー里沙（テレビ大阪アナウンサー）
