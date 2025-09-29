『やさしいニュース』リニューアル（左から）ウーデンジェニファー里沙アナ、前田拓哉アナ（C）テレビ大阪

　テレビ大阪は、平日夕方のニュース番組『やさしいニュース』（月〜金　後5：00）をきょう29日からリニューアルスタート。前田拓哉アナとウーデンジェニファー里沙アナがメインキャスターに就任した。

【写真】天満橋駅にウーデンジェニファー里沙アナ＆前田拓哉アナ…広告が登場

　大阪にこだわり、生活や経済に根ざしたニュースをやさしく、わかりやすくお届けしている『やさしいニュース』が、コンセプトはそのままに、新しくなった。

　新たに前田アナとウーデンアナが、地域に寄り添いながら大阪の今を伝えていく。スタジオも一新し、フルバーチャルスタジオになってニュース内容に応じた多彩な演出を届ける。大阪・天満橋駅で『やさしいニュース』の新しいポスターを掲出。

■出演者：
前田拓哉（テレビ大阪アナウンサー）
ウーデンジェニファー里沙（テレビ大阪アナウンサー）