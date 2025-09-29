詐欺の手口が巧妙化しています。静岡県内で被害に遭いそうになった人を取材すると、実在する名前を使い、劇場型に展開するやり口が見えてきました。



災害級の危険な暑さが続いた2025年の夏…。例年以上に忙しかったというのが、静岡市内で様々な掃除の依頼を受けるこの会社。



（ハウスサービス・ミライム 徳弘 真悟 さん）

「暑さがもう尋常じゃない。エアコンクリーニングの依頼は（ことし）多かった」





住宅や店舗の清掃のほか、エアコンのリーニングなどを夫婦2人で行っています。そんな街の個人経営の事業者のもとにも詐欺集団の魔の手が迫ってきたのです。（本人による再現 ハウスサービス・ミライム 徳弘 真悟 さん）「ハウスサービス・ミライムの徳弘です」（イメージ 詐欺グループ）『ハウスクリーニングはやっていますか？』（本人による再現 ハウスサービス・ミライム 徳弘 真悟 さん）「はい」いつもと変わらないハウスクリーニングを依頼する電話と思い対応したという徳弘さん。（ハウスサービス・ミライム 徳弘 真悟 さん）「普段の対応をしたら公的施設のものですと、エアコン計35台をやってほしいと」夫婦で営む徳弘さんにとって、35台分もの受注となれば、売り上げとしても、かなり大きな仕事となります。（ハウスサービス・ミライム 徳弘 真悟 さん）「初めは仕事の依頼だと思って喜んで話を聞いた。実際、話を聞いてく中で、どんどんどんどん、やはりちょっと怪しいなって」まずは、見積もりを送ってほしいと言われたものの、公的施設を名乗る割にはその送り先はなぜか「LINE」。若干の怪しさを覚えつつも、徳弘さんは通常と同じように見積書を作成し、それをLINEで「石原」と名乗る男に送ったのです。すると、6日後、契約書が送られてきたといいます。書面には「防衛省・自衛隊」の文字が。そして、陸上自衛隊に実在する人の名前が記載されていました。徳弘さんはLINEで契約書を送ってきた時点で詐欺ではないかと疑い、富士駐屯地に問い合わせたところ、エアコン清掃の発注はしていないとの回答でした。（ハウスサービス・ミライム 徳弘 真悟 さん）「保証料金とか、初めにそういう風な形で取るのかなと思ったら、来た契約書も契約保証金とかもなしになっていた。これはどこから詐欺に発展していくのかなと思った」徳弘さんは詐欺と疑いながら、その後、どんな展開になるのか様子を見ようとしたところ、話が急転。これは実際の電話の音声です。（実際の電話の音声 詐欺グループ･石原）「もしもし石原です。ちょっと相談なんですけど、なんか少し注文すること手伝っていただけないでしょうか」エアコンクリーニングの依頼だったはずが、自衛隊の訓練で使うという小型扇風機の購入を手伝う話に変わってきました。その額、1000個分で260万円。（実際の電話の音声 詐欺グループ･石原）「来週の水曜日ですね、部品は受け取りに行くんで、そのタイミングで現金の300万円と見積もりのクリーニング代で、全部現金でお支払いもさせていただくので、そこは大丈夫です」徳弘さんは詐欺と疑いつつも話を聞き続けました。すると、この「イシハラ」という男は不審な対応をしました。（ハウスサービス・ミライム 徳弘 真悟 さん）「ただ、仕事、単純に受けるだけだったら別に自分の判断でもいいのですけど、なんで嫁の方にも、ちょっと聞いてみないとわからない」（実際の電話の音声 詐欺グループ･石原）「そうですか、 嫁さんに聞くんですか」（ハウスサービス・ミライム 徳弘 真悟 さん）「勝手にできないので」（実際の電話の音声 詐欺グループ･石原）「やはり発注ぐらいだったら、そこはそちらにお願いすればいいかなと思っているんですが」妻に相談するというと、他者を介入させたくないのか語気を強める「イシハラ」。不不信感をさらに強めた徳弘さんは、警察に相談したところ詐欺だと断定されたということです。公的機関を装った巧妙な詐欺の手口。そんな中で、今、特に急増しているというのが…。（県警 生活安全企画課 杉山 慎一 警部）「県内では、子や孫をかたる親族、従来のオレオレた詐欺の手口に加えて、警察官をかたるニセ警察詐欺というのが急増しています」「ニセ警察詐欺」による被害は前年比4.9倍の148件となっていて、さらにその被害額は前年比7.7倍の約14億円余りと、特殊詐欺による被害額のほとんどを占めています。県内に住むこの50代の女性。劇場型のニセ警察詐欺に引き込まれそうになりました。ある日、一本の電話が突然かかってきました。（詐欺電話を受けた 女性）「もしもし」（実際の詐欺電話の音声）「こちらはA社です。お支払いの確認が取れておりませんので、ご利用中のサービスを停止させていただきます。ご不明な点があるかは1番を押してください。担当者が対応いたします」この女性が利用するのはA社ではありませんでした。（詐欺電話を受けた 女性）「自分が使ってなかったら怪しいと思い切ったと思うんですけど使っている息子がいて引き落とせなくて息子が（携帯を）使えなくなったらまずいと思った」実は息子がA社を利用していて学生だったため、その利用料は女性の口座から引き落としされていました。そのため、詐欺だとは思わずに、話を聞いたといいます。（実際の詐欺電話の音声）「2025年4月11日にA社西新宿店にて携帯電話のご申請 契約をしていただきいたご利用いただきましたが本日までにお支払いの確認が取れておりませんでした」しかし、「東京で契約した覚えはない」と伝えると、思わぬ言葉が返ってきたのです。（詐欺電話を受けた 女性）「オペレーターの方がもしかしたら詐欺かもしれないからっていうことを言われた。警察と連携してるから警察の方と繋ぎますどうしますかって言われたので。警察の方に繋いでもらったんです」料金未納の連絡をしながら、それを自ら詐欺かもしれないと言い、さらになぜか、警察とも連携していると滅茶苦茶な話ですが、電話はそのまま警視庁捜査2課の山下という男につながり、LINEでのやり取りを依頼してきたといいます。（詐欺電話を受けた 女性）「やはりドキドキはしましたけど、なんか相談してこれでお金を払わなくて済むのかなって思えば半分安心したっていうのも、やはりありました」警察官という肩書きを信じ込み安心したという女性。しかし、地元の警察に相談することはできないか聞くと、「それはできない」と言われました。そこで不審に思い、地元の警察に問い合わせたところ、詐欺だとわかったというのです。（県警 生活安全企画課 杉山 慎一 警部）「警察では国際電話で電話をしたりSNSを使って連絡をしたりテレビ通話で事情聴取をすることは絶対にありません 捜査を理由に送金を求めることも絶対ありませんのでそういった連絡を受けた場合は全て詐欺です」0609「万が一そういう電話を受けた時は慌てず落ち着くそして1人で考えずに周りの家族そして最寄りの警察署に相談をするこういったことが非常に大切になってきます」