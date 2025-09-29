韓国の７人組ボーイズグループ・ＶＥＲＩＶＥＲＹのメンバーで、２５日に放送を終えたサバイバルオーディション番組「ＢＯＹＳ ＩＩ ＰＬＡＮＥＴ」（ボイプラ２）に参加していたカンミン（２２）と、４人組女性グループ・ＫＩＳＳ ＯＦ ＬＩＦＥのＪＵＬＩＥ（２５）に熱愛説が浮上し、カンミンの所属事務所・Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈエンターテインメントが２９日、公式ＳＮＳで声明を発表した。

同社は「最近、弊社所属アーティスト・ＶＥＲＩＶＥＲＹメンバーの根拠のない噂が、ポータルサイト、オンライン記事、各種コミュニティーやＳＮＳで無分別に流布・拡散されている事実を確認した」「該当の噂は事実ではなく、アーティストの名誉を深刻に損なう悪意ある虚偽内容だ」と強調。そして「アーティスト保護を最優先に、悪意的なうわさの作成・流布・再生産に対して、善処なく強力に法的処置を取る予定」と警告した。

これに先立ち２８日、中国のＳＮＳポータルサイト「微博（Ｗｅｉｂｏ）」を通してある映像が公開され、そこには男女２人が個室と見られる飲食店で、親密にスキンシップをする姿があった。そして、該当映像を見たネットユーザーの間で「ＶＥＲＩＶＥＲＹのカンミンとＫＩＳＳ ＯＦ ＬＩＦＥのＪＵＬＩＥではないか」と指摘があり、一部で論争が巻き起こっていたという。