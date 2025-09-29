〈あらすじ〉

2024年、香港。自身が捕えた悪人を法廷で有罪にできなかったことに不満を覚え、警察を去ったフォク（ドニー・イェン）は、律政司（香港の法律行政を統括する官庁）の検事となった。そして、パウ検事（ケント・チェン）の指導の下、コカイン密輸事件を担当することになる。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

第1被告の青年マー・ガーキット（メイソン・フォン）は、逮捕当初、第2被告で前科のあるチャン（ロッカー・ラム）に自宅の住所を貸しただけだと主張していたが、リー弁護士（シャーリー・チャン）とその助手アウ（ジュリアン・チョン）のアドバイスによって一転、有罪を認めた。しかしガーキットの祖父（ラウ・コン）は本意ではないと再審を訴える。この一連の動きに違和感を覚えたフォクは、元部下のリー警部（マイケル・チャン）らと協力し、事件の裏に隠された陰謀をあばいていく。

〈見どころ〉

アクション監督を務めたのは、『はたらく細胞』の大内貴仁。さらに日本の精鋭スタントチームも参戦。香港、日本のドリームチームが結集した。

“最強”の検事が陰謀に立ち向かう！

法廷サスペンス×アクション映画

『ジョン・ウィック：コンセクエンス』や『イップ・マン』シリーズなどで世界に名を馳せる香港のアクションスター、ドニー・イェンが監督・製作をも手がけた最新主演作。2016年に実際に起きた麻薬密売事件をモデルにした社会派エンターテインメント。もちろん、見応えのあるアクションも健在！



©2024 Mandarin Motion Pictures Limited / Shanghai Huace Pictures Co., Ltd. All Rights Reserved

配給：ツイン

芝山幹郎（翻訳家）

★★★☆☆60代を迎えたドニー・イェンが、年齢を感じさせない身体能力を発揮するが、それだけでは映画を支え切れない。カンフー・アクションと法廷スリラーの融合が中途半端で、話も容易に先が読める。脚本を練り直してほしかった。

斎藤綾子（作家）

★★★★☆検事役のD・イェンのアクションはファン必見。ドラマはリアルで恐ろしいが、フォク検事が正義の味方で安堵。事件の始まりと、青年がなぜ罪を被ったのか、その弁護士が誰か、そこを記憶していないと面白みは半減する。

森直人（映画評論家）

★★★★☆文句なしのアクション。ドニー・イェン先生のブレない心技体が熱い核となり、法廷劇とのマッシュアップ構造も侮れぬ効果。後半のドラマ運びにもう少し緊張感があれば、と思いつつも上々の娯楽快作だ。頑張れ香港映画！

洞口依子（女優）

★★★★☆法廷劇と武侠の絶妙な二層を広東語に包んだ味わいが新機軸。まるでイェン自身の人生の背景をも想像させる実父との共演。マイケル・ホイ、ケント・チェン等、香港映画スタアの登場も嬉しい。今後も監督主演兼任作品に期待大。

今月のゲスト柳亭小痴楽（落語家）

★★★★☆子供の頃、父とよく観ていた往年のアクション映画を彷彿とさせるド派手さ！ 100対1で戦う検察官！ 良い！ 正義を貫き、世の不条理を覆す、そんな姿に上司も同僚も次第に動き出す、そんなストーリーもまた痛快だった！



りゅうていこちらく／1988年、東京都生まれ。落語家。若手真打の一人としてメディアでも活躍中。NHKラジオ第1『小痴楽の楽屋ぞめき』（毎週日曜13：05〜）メインパーソナリティー。また著書に『令和の江戸っ子まくら集』などがある。

INFORMATIONアイコン

『プロセキューター』

監督・製作・主演：ドニー・イェン

2024年／香港・中国／原題：《誤判》THE PROSECUTOR／117分

9月26日（金）〜

https://prosecutor-movie.com/

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月2日号）