「崩壊を待っているだけ。もはやユナイテッドではない」英雄ルーニーが“魂なき”古巣をぶった斬る！同い年アモリムじゃ無理「全く期待できない」
20度のリーグ制覇を誇るマンチェスター・ユナイテッドは、名門から古豪に成り下がってしまうのか。クラブ歴代最多得点を誇る英雄が、行く末を案じている。
ルベン・アモリム監督が途中就任した昨季をプレミアリーグ15位で終えたユナイテッドは、今季も開幕６戦で２勝１分３敗と苦戦。直近のブレントフォード戦では、１−３で完敗した。
アモリム監督の解任が囁かれ、不穏な空気が漂うなか、レジェンドOBのウェイン・ルーニー氏が、BBCポッドキャストで復権の兆しが見えない古巣を糾弾。「自信を持てる要素は何も見当たらない。大きな変化が必要だ」と声高々に訴えた。
「オーナーからの明確なメッセージが欲しい。このクラブがどこへ向かうのかのメッセージだ。現時点では、我々はみんな、クラブが崩壊するのをただ座って待っているだけだ。クラブの文化は失われてしまった。私はそれを日常的に目にしている。スタッフが職を失い、人々が仕事を辞めていくのを目にしている。
ユナイテッドには、私の子ども２人が（アカデミーに）所属している。この状況が子どもたちの活動に影響を与えないよう心から願っている。私がそのフットボールクラブで目にしているものは、もはやマンチェスター・ユナイテッドではない」
来月に40歳の誕生日を迎える元イングランド代表キャプテンはその上で、アモリム監督に言及。現指揮官を擁護する姿勢を持ちつつも、監督交代を進言した。
「私も監督業に挑戦したが上手くいかなかった。その気持ちは分かる。ルベン・アモリムは私と同い年で、まだ若い監督だ。将来はきっと明るいはずだ。だがユナイテッドで起きている出来事は、ユナイテッドらしくない。彼が状況を好転させられるよう心から願っている。実現してほしい。でも『彼にその力があると思うか？』と聞かれたら、これまでの経緯を踏まえると、正直なところ全く期待できない。
選手たちが戦う姿も個性も勝利への意欲も見られない。私は『どうせまただろう』と思いながら観戦する。『負けるか、せいぜい１ポイントを獲得するだろう』ってね。ピッチ上の結果だけではない。クラブ全体を修正する必要がある。20年、30年も在籍し、非常に重要なスタッフたちが解雇されている。クラブの魂は失われてしまった。新しいエンジン、新たな生命が必要だ。このクラブを再起動させる何かが必要だ」
ユナイテッドが最後にプレミアリーグを制したのは、まだルーニー氏がプレーしていた2013年。復権への道のりは前途多難だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
