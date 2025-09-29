ハーゲンダッツ新作「悪魔のささやき『チョコレート』」、「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」が期間限定で発売

ハーゲンダッツは9月30日、“濃厚系アイス”の新作として、ハーゲンダッツミニカップ 「悪魔のささやき『チョコレート』」と「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」を期間限定で発売する。 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他で販売され、希望小売価格はどちらも351円(税込)。

「悪魔のささやき」は2022年に発売されたシリーズで、圧倒的な濃厚感が特徴。今回、ホワイトチョコレートを使用した軽やかな食感が特徴の「天使のおさそい」が新登場する。

ハーゲンダッツ「悪魔のささやき『チョコレート』」、「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」

〈やみつき感を高めてパワーアップした「悪魔のささやき『チョコレート』」〉

チョコレートアイスクリームの中にソルティーチョコレートソースを混ぜ込み、その上にバターココアソースにまみれたチョコレートクッキーを重ねた作り。ミルクのコクがしっかりと感じられるアイスクリームと、風味豊かなカカオエキスパウダーを加えて甘さだけでは終わらない深い味わいのチョコレートソースが特徴。ほんのりとした塩味でやみつき感もアップした。

開発担当者は「前回使用したミルクココアソースを、バターオイルを配合したバターココアソースに変更することで、コクと甘みが増し、より濃厚な味わいに仕上げています」としている。

〈軽やかな食感となめらかな味わい「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」〉

ホワイトチョコソースを混ぜ込んだホワイトチョコアイスクリームに、ミルクコーティングを重ね、ホワイトフィアンティーヌを散りばめた作り。アイスクリームは、バタースコッチとバニラ香料を加えることで、コク深さはありながらも上品な甘さが楽しめる味わいに仕上げた。ホワイトチョコソースには柑橘系の洋酒を採用し、華やかな香りも特徴となっている。

天使のおさそい『ホワイトチョコレート』

開発担当者は「とろーり食感が楽しめるミルクコーティングの上には、サクサクとしたホワイトフィアンティーヌをトッピングしました。ほのかに塩味がきいており、やみつき感のある味わいに仕上げています」としている。

■「悪魔のささやき『チョコレート』」、「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」 公式サイト