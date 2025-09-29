ユナイテッド宮澤ひなた、リヴァプール戦でスーパーゴール！「GKはノーチャンス」「驚異的な一撃」と現地称賛
2023年の女子ワールドカップで得点王になった宮澤ひなた。
なでしこジャパンの一員である25歳は、2023年から名門マンチェスター・ユナイテッドでプレーしている。
その宮澤は28日に行われたリヴァプールとのライバル対決で圧巻のゴールを決めた。
前半4分、ペナルティーエリア外から左足のダイレクトシュートを放つと、完璧なコースに飛んだ一撃に相手GKは一歩も動けず。ポストに当たったシュートがゴールネットを揺らした。
『Guardian』は「宮澤の左足シュートは正確かつパワフルで、相手GKはノーチャンスだった」と称賛。リーグ公式YouTubeチャンネルも「宮澤の驚異的な一撃！」と紹介していた。
また、ユナイテッドの公式サイトによれば、マーク・スキナー監督も「ビューティフルゴールだよね？」と讃えていたそう。
リヴァプールの長野風花と清水梨紗も出場した試合は、アウェイのユナイテッドが2-0で勝利している。
昨シーズン3位だったユナイテッドは、今シーズンは開幕4試合で3勝1分と好調で、7連覇を目指す絶対女王チェルシーに勝点差2の2位につけている。