「まさか子供と夫と来る日がくるなんて...」バービー、家族で地元を満喫！ 「なんか泣きそうになった」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは9月27日、自身のInstagramを更新。地元である北海道の栗山町で行われた栗山天満宮秋季例大祭を楽しむ姿を投稿しました。
【写真】祭りを楽しむバービー
ほかにも、たこ焼きなど屋台ならではのグルメをビールとともに楽しんでいたり、ハイハイする娘を優しいまなざしで見守っていたり、プライベートの様子を公開しています。またバービーさんの母親が娘のために食事を作り待っていてくれたという、うれしいエピソードも披露しました。
この投稿にファンからは、「お祭り楽しめて、帰ったら娘ちゃんにご飯つくっててくれたの嬉しいですね」「あぁぁぁ！バービーさん！お帰りなさいませ！」「素敵なところにお住まいだったんだねー」「なんか泣きそうになった」「いつも地元愛を感じています」と喜びの声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】祭りを楽しむバービー
「お帰りなさいませ！」バービーさんは「まさか子供と夫と来る日がくるなんて...」「10代のあの頃に一瞬で戻れる地元があるって幸せだなぁと思いました」とつづり、5枚の写真を載せています。1、2枚目は、ピンクの瓶を掲げ楽しそうにポーズを決めるバービーさんのソロショットです。
この投稿にファンからは、「お祭り楽しめて、帰ったら娘ちゃんにご飯つくっててくれたの嬉しいですね」「あぁぁぁ！バービーさん！お帰りなさいませ！」「素敵なところにお住まいだったんだねー」「なんか泣きそうになった」「いつも地元愛を感じています」と喜びの声が寄せられています。
バービーさんプロフィールバービーさんは1984年生まれ、北海道出身です。同コンビのボケ担当。YouTubeや執筆活動、下着プロデュースなど多方面で活躍しています。また2025年は、化膿性汗腺炎（かのうせいかんせんえん）啓発イベントやフェムケア企画に登場し、雑誌『FRaU』（講談社）主催のSDGs教育コンテストの審査員も務めるなど、お笑いにとどまらず社会課題への発信も積極的に行っています。現在はTBSラジオにて、毎週火曜日に『バービーとおしんり研究所』が放送されています。
(文:勝野 里砂)