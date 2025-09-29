【WWE】SMACK DOWN（9月26日・日本時間27日／フロリダ・オーランド）

【映像】「放送事故やん」女子プロ最高峰で前代未聞“ミスジャッジ”

米マット界で衝撃的な大誤審が起きた。選手の両肩が付いていたにも関わらずレフェリーがカウント2でストップ。まさかの事態にファンが非難している。

日本時間9月26日に行われた「SMACK DOWN」にてWWE女子統一王座戦が開催。王者のティファニー・ストラットンとナイア・ジャックス、ジェイド・カーギルがトリプルスレットマッチで激突した。

試合終盤にまさかの事態が起こる。ジェイドがナイアのフォールに入ると、ティファニーが飛び蹴りでカット。そのままナイアに乗っかりフォールを試みるが、ナイアの両肩がマットについたままカウント3以上の時間が経っていたにも関わらず、レフェリーはカウント2で止めて試合を続行させたのだ。

これには会場も騒然。ABEMAの実況チームも異変に気づいたのか無言に。ファンからは「これはやってしまった」「レフェリー完全にポカした」「世界の時が止まった瞬間」「実況も無言になっちゃった」「なにやってんの？」「放送事故やん」といったコメントが集まる事態となった。

試合も一瞬時が止まったかのように異様な間が生まれるも、ティファニーが仕切り直してフィニッシャーを決めて改めてカウント3を奪取。しかし会場は大ブーイング。現地SNSでも映像が拡散され、論争が巻き起こるなど“歴史的ミスジャッジ”となってしまった。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）