大企業勤めの友人、念願の「部長」に昇進して年収が“1000万円”を超えたそうです。そもそも大企業で「部長職」に就けるのはわずか“3％”って本当!? “1000万円プレイヤー”の割合とは？

企業規模1000人以上の大企業だと「部長職」で“年収1000万円”に到達する可能性がある

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に、部長級の企業規模別の平均年収を表1にまとめました。

表1

企業規模 きまって支給する現金給与額 年間賞与その他特別給与額 平均年収 10～99人 51万3500円 123万9400円 740万1400円 100～999人 63万4900円 211万5000円 973万3800円 1000人以上 81万400円 345万100円 1317万4900円 企業規模計 63万6700円 214万6400円 978万6800円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

企業規模1000人以上の大企業では平均年収が1317万4900円となっており、年収1000万円に到達する可能性が高いと考えられます。なお、部長職の平均年齢は53.0歳、勤続年数は22.2年です。



企業規模1000人以上の大企業における「部長職」の割合はわずか「3％」

同調査を基に、企業規模1000人以上の役職別の労働者数を表2にまとめました。企業規模1000人以上の大企業において、部長職の割合は全体の労働者数に対してわずか3%程度という結果になりました。なお、役職合計にはその他の役職も含まれているため、表内の役職の合計とは必ずしも一致しません。

表2

役職 労働者数 割合 役職合計 214万5020人 約25.35％ 部長級 25万5410人 約3.02% 課長級 60万2420人 約7.12% 係長級 53万1880人 約6.29％ 非役職 631万6180人 約74.65%

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成



「年収1000万円」を超える給与所得者の割合はわずか「5.5％」

さらに、国税庁長官官房企画課の「令和5年分民間給与実態統計調査」を基に、年収1000万円を超える給与所得者（男女計）の割合を表3にまとめました。

表3

給与階級 人数 割合 合計 5076万1000人 100.0％ 1000万円超1500万円以下 203万5000人 4.0% 1500万円超2000万円以下 45万1000人 0.9% 2000万円超2500万円以下 14万3000人 0.3% 2500万円超 16万2000人 0.3%

出典：国税庁長官官房企画課「令和5年分民間給与実態統計調査」を基に筆者作成

年収1000万円を超える給与所得者の割合は、男女計でわずか5.5%となっています。また、男女別にみると男性が8.6%なのに対し、女性が1.4%となっており大きな差があることが分かります。



まとめ

部長職の平均年収は、企業規模1000人以上の大企業で約1300万円となっており、企業規模が大きくなるほど年収1000万円を超える可能性があります。一方で、大企業における部長職の割合は全体の約3%となっており、部長まで昇進できるケースはほんの一握りです。

加えて、年収1000万円を超える給与所得者は男女計でわずか5.5%となっており、国内において「1000万円プレイヤー」がいかに貴重な存在であるかが分かるでしょう。



