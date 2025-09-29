双子妊娠の中川翔子、すっぴん姿公開「妊娠すると鼻デカくなりません？」
【モデルプレス＝2025/09/29】タレントの中川翔子が、9月29日までに自身のTikTokを更新。すっぴん姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子、妊娠中のすっぴん姿
中川は「お家メイク 全編はYouTubeにて」とコメントし、双子妊娠7ヶ月頃に撮影したすっぴんからメイクする動画を公開。「妊娠すると鼻デカくなりません？」とありのままの姿を披露し、すぐに「わー！顔にモザイクかけたい」と顔を覆う様子を見せた。また「整形級 小鼻メイク」として小鼻をカバーするメイク術を紹介している。
この投稿に、ファンからは「すっぴんも可愛い」「妊娠中に鼻大きくなったの同じです」「妊娠中、顔むくみますよね」「メイク参考になる」「双子楽しみ」「リアルな情報ありがたい」といった声が上がっている
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを報告。9月23日には「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました」と出産間近であることを伝えている。（modelpress編集部）
