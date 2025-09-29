乃木坂46菅原咲月「髪の毛をまた暗くしたので」全身黒コーデで美脚披露「印象変わる」「攻めてる」
【モデルプレス＝2025/09/29】乃木坂46の菅原咲月が27日、自身の公式ブログを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開した。
【写真】菅原咲月、ブラックコーデで美脚披露
菅原は「幕張、名古屋でのリアルミーグリありがとうございました」とコメントし、美しい脚が際立つ黒を基調としたスタイリングを披露。投稿では「髪の毛をまた暗くしたので、合わせてお洋服も黒でまとめてみたよ〜」「たまにはこういう系統もいいのでは？」と新しいスタイルへの挑戦について語っている。
この投稿に、ファンからは「似合う」「かっこいい」「印象変わる」「攻めてる」「美脚」「新鮮」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
