お笑いコンビ、髭男爵の山田ルイ53世（50）が29日、コメンテーターを務める日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。自民党総裁選に出馬した小泉進次郎農相の陣営による「ステマ問題」について語った。

小泉陣営の議員事務所が陣営関係者に「ニコニコ動画」に小泉氏への称賛コメントを書くようメールで要請したとする問題。コメントの例文には「総裁まちがいなし」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」なとど記されていた。

山田は「コメント依頼のところで一番ハズいと思うのは、本来なら人に言うてもらうことを自分で考えて発信してる。まあ小泉さんは否定されてますが」とコメント。また他の候補者の対応について「討論会の時、ライバル候補者たちが誰ひとり『こんなことあったら辞退した方がいいよ』って言わなかったっていうのが、自民党ってこういうのおとがめなしなんだって感じがして」と違和感を語った。

山田は「このまま首相になったりする方が、でもあの人でしょ？ステマの人でしょ？ってなるのが、僕らの損になったりする可能性もあるな」と話した。