「狐井」はなんて読む？「狐」の読み方が意外すぎる！？

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「狐井」はなんて読む？

「狐井」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、3文字の奈良県の地名です。 いったい、「狐井」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「きつい」でした。 狐井は、奈良県香芝市に位置しています。 香芝市にある「かしば・屯鶴峯（どんづるぼう）温泉」は、平成10年10月に香芝市総合福祉センターに開設された温泉施設で、令和4年6月よりリニューアルオープンしました。 浴室には、男女とも大浴場、露天風呂、つぼ湯、サウナ室、水風呂の5種類があり、リラックスした時間を過ごすことができますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『香芝市公式サイト』

ライター Ray WEB編集部