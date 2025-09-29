「狐井」はなんて読む？「狐」の読み方が意外すぎる！？
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「狐井」はなんて読む？
「狐井」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、3文字の奈良県の地名です。
いったい、「狐井」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「きつい」でした。
狐井は、奈良県香芝市に位置しています。
香芝市にある「かしば・屯鶴峯（どんづるぼう）温泉」は、平成10年10月に香芝市総合福祉センターに開設された温泉施設で、令和4年6月よりリニューアルオープンしました。
浴室には、男女とも大浴場、露天風呂、つぼ湯、サウナ室、水風呂の5種類があり、リラックスした時間を過ごすことができますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『香芝市公式サイト』
ライター Ray WEB編集部