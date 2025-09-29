ドジャース監督が“2年連続50本塁打”大谷翔平選手を賞賛、メンタルの強さに敬意
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、9月29日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ」（ABEMA）に出演。メジャー6人目となる“2年連続50本塁打”を達成した大谷翔平選手について語った。
今回、ドジャースが13年連続となるポストシーズン進出を決定した直後、ロバーツ監督の自宅でインタビューを実施。メジャー6人目となる“2年連続50本塁打”を達成した大谷翔平選手について聞かれたロバーツ監督は「今年は投手をやりながら、打者としても昨年と同じような成績を残したのは素晴らしい」と賞賛する。
そして「打者と投手では考え方が違うと思う。翔平も投手と打者では違う人格を持っている」と絶賛した。
さらに「投手のときは攻撃的で支配的、どの球を投けるかを自分で決める」「反対に打者の時はより落ち着いて何にでも対応しようという心構え、なおかつ相手から研究や対策をされている中で安定した打撃成績を残せるのは素晴らしい」と、二刀流としての“両面の顔”を持つメンタルの強さに敬意を表した。
