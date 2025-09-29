◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン第６日（２９日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

日本男子ダブルスＮＯ１、ダブルス世界ランキング１１２位の柚木武（イカイ）が、２０２４年全豪覇者で最年長世界１位をマークしたロハン・ボパンナ（インド）とのペアで、日本人としては２０１８年に優勝したマクラクラン勉以来の決勝に進んだ。今年ツアー２大会で優勝しているエバン・キング、クリスチャン・ハリソン（ともに米国）組に４−６、６−３、１８−１６（１０点先取タイブレイク）で逆転勝ち。決勝では第２シードのユーゴ・ニス（モナコ）、エドゥアル・ロジェバセラン（フランス）組と対戦する。

最後は、壮絶な１０点先取タイブレイクを、柚木組が制した。柚木は「ファイナル入ったら、思い切りやることだけを考えた」。相手にマッチポイントを握られること３度。自らは５度のマッチポイントを逃したが、６度目、柚木のサーブに相手のリターンがネットして、激戦のタイブレイクに幕が下りた。

勝った瞬間、柚木はやや放心状態。「あまり酸素が回っていなくて、サーブを決めた後に、まだポイントあったっけ」と、勝利の実感がなかった。そこに、４５歳の大ベテラン、ボパンナが柚木を抱きしめ、喜びを分かち合った。身長１９６センチ、サーブの速度が時速２３０キロ超えという日本の超大型新人の才能が開花した。

デビス杯日本代表の添田豪監督が、２人の仲を取り持った。添田監督、ボパンナともに、日本とインド両国のデビス杯代表として、同時代に戦った。その同士に、添田監督が日本の若手とペアを組んでほしいと依頼した。

ボパンナは、柚木を「ネットでの存在感が非常に大きい」と話す。ボパンナ自身も身長１９３センチと大柄だが、柚木は、その彼よりも３センチも高い。大柄な体格とパワーを生かし、「攻撃的に行きたい」と、７年ぶりに日本人ダブルスの優勝に挑む。