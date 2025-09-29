【巨乳人妻と秘密の水泳教室 ルージュ】 予約期間：9月29日～12月16日23時59分 2026年4月 再販予定 価格：23,980円

Bfullは、フィギュア「巨乳人妻と秘密の水泳教室 ルージュ」を2026年4月に再販する。予約期間は12月16日23時59分まで。価格は23,980円。

本製品は、同社のフィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」より、競泳水着姿で艶めかしさを感じる大人の女性「ルージュ」を、1/6スケールのフィギュアで表現したもの。

大胆なハイカット競泳水着姿で、布地が食い込む爆乳と豊満ボディをボリュームたっぷりに表現しており、こぼれ落ちそうな胸の柔らかさと重量感、肉付きのよい太ももや柔肌など、魅惑的なボディラインを丁寧に造形している。

「巨乳人妻と秘密の水泳教室 ルージュ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約195mm 素材：PMMA、PUresin

(C) Bfull co.ltd

※写真はサンプルです。実際の製品とは多少異なります。

※製品の仕様は予告無く変更になる場合がございます予めご了承下さい。