人気オプションも装備

マセラティ ジャパンは、購入後の『安心』をキーワードに、人気の装備とアフターサポートを無償で付帯した、ミドルサイズSUVグレカーレ・モデナの特別仕様車『アンシン・パッケージ』を、台数限定で販売開始する。

【画像】手厚さに注目。マセラティ・グレカーレ・アンシンパッケージ 全1枚

今限定車の最大の特徴は、ドライブレコーダーをはじめとする人気装備に加え、5年目までの延長保証とプリペイドメンテナンスを付帯することで、幅広い顧客の『安心』へのニーズに応えている点。



付帯される安心メニューは総額約74万円相当。 マセラティ

無償で付帯される、総額約74万円相当の『安心メニュー』は以下のとおりだ。

・延長保証（4〜5年目）

・マセラティ・プリペイドメンテナンス10（4〜5年目）

※マセラティ標準整備プランに含まれるすべての点検・交換作業、必要工数、標準プラン対象のスペアパーツおよび消耗品を網羅

・純正ドライブレコーダー

・ラゲッジコンパートメント

・アウトドアカーカバー

エクステリアにグリージョ・ラヴァ、インテリアにレッドを採用し、優雅さとスポーティさを兼ね備えた雰囲気を演出。さらに、人気オプションであるパノラマサンルーフを標準装備としている。

販売台数は3台で、いずれも右ハンドル。価格は1241万円だ。