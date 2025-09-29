静岡市の東静岡駅前から「西ヶ谷総合運動場」に移転した「ローラースポーツパーク」が29日、新たにオープンしました。



2017年のオープン以来、ローラースポーツができる施設として市民を中心に利用されてきた、JR東静岡駅北口の「東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ」。





この場所は、静岡市が2030年に新アリーナの開業を目指すことから、施設は「西ヶ谷総合運動場」に移転することとなり、28日が営業最終日となりました。慣れ親しんだ「東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ」の閉鎖を惜しむ声が聞かれる中、29日、移転先の「西ヶ谷総合運動場」では、前の施設の3分の1ほどの広さとなる約2000平方メートルの新たなローラースポーツパークがオープン。移転を巡っては、利用者を対象とした説明会が行われるなど、整備案などに議論が重ねられていましたが、オープン初日を迎えた29日、早速、施設を利用しに訪れた人の姿が見られました。（利用者）「やれるところがあるだけでありがたい。どんどん通っていきたい」新たなこの施設は、午前9時から午後9時まで利用可能で、2026年3月末までに、段階的にセクションが増設されていくため、11月末までは一般料金が30円、3歳から18歳までは20円で利用できます。