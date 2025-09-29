山田花子、50歳から始めた趣味“羊毛フェルト”で作った新作ハムスターを披露「すごい」「腕前上がってるな〜」「花ちゃんて器用だよね」
お笑い芸人の山田花子（50）が28日、自身のブログを更新。3月に迎えた50歳の誕生日をきっかけに始めた新しい趣味「羊毛フェルト」の新作を公開した。
【写真】「すごい」「腕前上がってるな〜」“羊毛フェルト”で作った新作ハムスター披露の山田花子
山田は4月14日、自身のYouTubeチャンネルに「50歳から始めた黙々とできる趣味！地味な日常生活の日々を撮影しました」と題した動画をアップ。新たな趣味を作ったことを明かすとともに、“チクチク作業”する様子を披露した。
以降は、好きな動物だという「ハムスター」の羊毛フェルト作品を作っては、たびたびブログなどで紹介している。
この日は「新作です」と題し、新たなハムスターの羊毛フェルト作品をお披露目。「写真立てから飛び出してるハムスター バックにイラスト書いて完成です!!」と、写真立て風にデザインした木枠を添えた作品となっている。
「どんどん作って上達するわよ！伸びしろあるでしょ!?」と楽しげな山田に、ファンからは「すごい」「花ちゃん、羊毛フェルトの腕前上がってるな〜どんどん可愛く仕上がってる!!」「お忙しいのにすごいですね！」「花ちゃんて器用だよね」など、称賛コメントが数多く寄せられている。
【写真】「すごい」「腕前上がってるな〜」“羊毛フェルト”で作った新作ハムスター披露の山田花子
山田は4月14日、自身のYouTubeチャンネルに「50歳から始めた黙々とできる趣味！地味な日常生活の日々を撮影しました」と題した動画をアップ。新たな趣味を作ったことを明かすとともに、“チクチク作業”する様子を披露した。
この日は「新作です」と題し、新たなハムスターの羊毛フェルト作品をお披露目。「写真立てから飛び出してるハムスター バックにイラスト書いて完成です!!」と、写真立て風にデザインした木枠を添えた作品となっている。
「どんどん作って上達するわよ！伸びしろあるでしょ!?」と楽しげな山田に、ファンからは「すごい」「花ちゃん、羊毛フェルトの腕前上がってるな〜どんどん可愛く仕上がってる!!」「お忙しいのにすごいですね！」「花ちゃんて器用だよね」など、称賛コメントが数多く寄せられている。