「４００戦０勝」のプロレスラーで芸人のはるかぜが２８日、日本テレビ系「ウチのガヤがすみません！」で、「元カレ」の芸人の名前を告白し、スタジオを驚かせた。

この日は芸人達のアイディアを雑貨店などのプロが採用するかどうかという「ガヤドリームスカウト」を放送。ガヤ芸人たちが商品化できそうなアイディアを訴えていっった。

その中で「シングル４００戦０勝」のはるかぜが発言。はるかぜは自己紹介で「１３年プロレスラーやってて、去年ＮＳＣを卒業して１年」と説明し「なんで芸人になったかというと、元カレが芸人で」と言いだしスタジオはザワついた。

フットボールアワーの後藤輝基が「（元カレは）世に出てない？」と聞くと、はるかぜは「ちょっと出てる」といい、後藤は隣に座っている芸人・おばあちゃんにだけ「教えてあげて」といった。

はるかぜは隣のおばあちゃんの耳にこっそり耳打ちすると、おばあちゃんは思わず「ええ！」とビックリ。後藤は「おばあちゃん、知ってるの？」というと、おばあちゃんは「知ってる」といい、スタジオは騒然となった。

はるかぜは、元彼について「コウメ太夫さん」とあっさり告白し、スタジオはさらに騒然。はるかぜは「マジです」といい、ヒロミは「テレビ見て『チッキショー』って言ってるんじゃないの？」と大笑いしていた。