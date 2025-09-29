元財務官僚で信州大特任教授の弁護士山口真由氏が29日放送のTBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会した群馬・前橋市の小川晶市をを弁護する側に立って発言した。

MC石井亮次が市長の写真を指さして「この方、弁護士です。法律家の山口さんに何度も聞いていますけれども、男女でラブホテルに数時間入って、1回のみならず10回以上入ったら、それはもう“クロ”と推認される、ってことなんでしょ」と質問。山口氏は「ここは徹底的に小川市長の立ち場にたって思って考えて見るとですよ」と語って「まず、保守王国群馬ですよ。周りはみんな保守。前回の市長選では分裂の中で、敵の敵は味方ということで、敵を味方につけてリベラルのエースとして当選しました。周りはもう敵ばっかりですよ。もう最大会派もそうですし、自民党会派だけで過半数を超えてますからね、議会はね。周りはもう敵ばっかり。で、誰にも分からない形で、自分の側近と密談をしたい、と。じゃあ、地下から上がれるところ、ホテルはね。東京にはいくつもあると聞きます、前橋にあったかどうかは知らないけれども…あっ、地下からガレージからつながってものがありました。なんと手前にはソファーとテーブルがあるじゃないか。ここで打ち合わせしよう…あっ、偶然ラブホテルだった、これは。ラブホテルだということを忘れていた、っていうことはありえないですかね」と長尺で語った。

すかさず大久保佳代子が「無理ですね。だいぶ無理が…」とピシャリ。スタジオからはこの合体トークに笑いが湧き起こった。「山口さんご自身だったら、こういうことされますか？」と問われた山口氏は「えっ、私？ 考えたこともなかったですけれども、相談をラブホテルで…しないねぇ〜、しないわ」と一瞬考えて答えた。石井から「ホテルにいて何回も会ったら、裁判とかで推認されちゃう。（小川氏は）弁護士の資格を持っていたらなおのこと分かるから。なんでやっちゃったんだろうなぁ」と追い打ちを掛けた。