＜友人の圧…！＞いざ急げ！駆け込み寄付【ママたちのふるさと納税：アイ編】＜第6話＞#4コマ母道場
みなさんは「ふるさと納税」制度を活用していますか？ 生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や応援したい地域など、自分で寄付先を選択することができるこの制度。新鮮野菜に旬のフルーツ、魚介類やお肉など、その土地ならではの返礼品を受け取っている人も多いのではないでしょうか。今回はそんな「ふるさと納税」にまつわる楽しいエピソードをママスタセレクトのママたちから集めました！ オムニバス形式でお届けします。
第6話 アイさんの場合・今のうちゲット！
【編集部コメント】
数年前のエピソードです。アイさんに電話をかけてきたのは、ニュースを目にした友人。ふるさと納税の返礼品は、時期を逃すと入手できなくなってしまうことも……。その剣幕に圧倒されたアイさんは、急いで申し込み手続きをすることにしたようです。おかげで欲しかった返礼品がアイさんのもとに大量に！ 持つべきものは圧のつよい友人（？）かもしれません。
原案・編集部 編集・井伊テレ子
原案・編集部 編集・井伊テレ子