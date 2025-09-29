J1アビスパ福岡は今年創設30周年を迎えた。クラブは開幕前に「感謝を込めて」という名の、歴史を振り返る動画を公開。ホームゲーム時の選手紹介動画も30周年仕様にしており、どちらもさまざまなギミック（仕掛け）が盛り込まれていてサポーターの心をくすぐっている。制作したのは、テレビCMなどの映像編集を手がける福岡市在住のハンドルネーム「川島ソーナー」さん。2004年からアビスパのサポーターを続けるソーナーさんに、動画に込めた思いを尋ねた。



「菊さんで始まり、菊さんで締める」

4分40秒にわたる「感謝を込めて」は「支えられ続けた、30年だった。」という男性のナレーションから始まる。

直後に登場する写真は、クラブのルーツとなる中央防犯（静岡県藤枝市）時代から支え、アビスパの総監督や監督も務めた故・菊川凱夫さん。動画終盤（3分43秒）に流れるYBCルヴァン・カップ優勝時にはサポーターが菊川さんの写真を掲げる一コマが盛り込まれている。「菊さんに始まり、菊さんで締める。（終盤のシーンは）最初の場面とつながるところなので、どうしても入れたかった」。ソーナーさんはクラブ誘致に尽力した菊川さんに最大限の敬意を表現。自らナレーションを務めた。

菊川凱夫さん（1999年撮影）

アビスパの服に「なん、それ」

福岡県大刀洗町出身のソーナーさんは04年にアビスパ福岡がJ2リーグ終盤に8連勝して3位に入り、J1柏との入れ替え戦に進んだことでアビスパに興味を抱いた。「入れ替え戦でものすごくあっけなく負けて（●0−2、●0−2）。『また1年間J2なんや』と思うと、気になって（テレビで）見始めた」

当時アビスパ福岡は地元でも注目度は低かった時代。「普段着でアビスパの服を着ても『なん、それ』と言われて。ちょっとニッチな感じがするのが良いなと思った。周りから『弱いやろ』と言われても『いや、面白いんよ』と」。判官びいきな一面が応援する原動力になり、社会人として軌道に乗ってきた11年ごろからは毎試合スタジアムで観戦するようになった。

2004年の入れ替え戦第1戦で柏GK南（左奥）と激しく競り合う福岡FW太田（左手前）

歓喜より記憶に残る「臥薪嘗胆」

「感謝を込めて」には2010年に城後寿が雷鳴とどろく中で決勝点を決めたホーム千葉戦や、高橋泰が試合終了間際に直接FKを決めた同年のホーム東京V戦、15年のJ1昇格プレーオフ（PO）決勝のC大阪戦で中村北斗が突き刺した同点ゴールなど、J1昇格につながった歓喜のシーンがふんだんに盛り込まれている。

ソーナーさん自身「（15年PO決勝の）長居にも（23年の）ルヴァン・カップ決勝の国立競技場にも行った。思い出のシーンは枚挙にいとまがない」と振り返るが、記憶に残るのは「臥薪嘗胆（がしんしょうたん）している時」だ。

例に挙げたのが14年4月13日のJ2ホーム長崎戦（●2―5）だった。「前半で5点入れられて。サポーターもブーイングし始め、長崎を応援し始めたんですよね。腹が立って「うるさいったい！」みたいなことを言って、サポーター同士で言い合いになったのを覚えていますね」と苦笑いする。

2014年4月のホーム長崎戦で、長崎・佐藤（右奥）に5点目を決められる福岡

「感謝を込めて」にもひそかに「臥薪嘗胆」していた時代の写真を盛り込んでいる。2分20秒の場面で左下に映っている、西田剛のカットもその一例だ。13年10月6日のJ2アウェー北九州戦（○2―0）。当時福岡はJ2でも下位をさまよい、「福岡対決」に敗れれば勝ち点で並ばれてしまう一戦だった。前半にPKで先制したもののシュート数で8対23と圧倒され続ける苦しい展開。その中で後半追加タイムに西田がダメ押しの2点目を決め、サポーターのそばへ駆け寄った瞬間を写真は捉えている。「僕もすぐ近くにいました。バンバン攻められていた中、カウンター1本で勝ちを確定させた。今までアビスパを見てきた人が、見れば分かるという1枚です」。西田の後ろに、サポーターが掲げた横断幕の一部「意地」の文字が写り込んでいるのもポイントだ。

2013年10月のアウェー北九州戦で後半追加タイム、西田（18）のゴールをサポーターとともに喜ぶ福岡イレブン

遠い心理的距離解消へ「喚起できれば」

13年の経営危機も動画で紹介。苦難の時期を知るからこそ、21年からJ1に定着した今を「あまりあるご褒美。かつてJ1では『確実に勝てる相手』とみなされていたけど、今は難敵と呼ばれることも増えている。すごい快感ですね」と楽しんでいる。

だからこそ、入場者数が昨季に続いてJ1で最も少ない現状を憂える。「めちゃくちゃ面白いのに、（ベスト電器スタジアムへの）心理的距離が遠いような。意識喚起じゃないけど、そういう（距離を解消する）ものができれば」。自らも支える一人として、映像制作を通じて人気拡大に貢献したい思いを抱いている。（末継智章）



◆川島ソーナー 福岡県大刀洗町出身。ハンドルネームは、かつて海上自衛隊で潜水艦を探すソーナーを務めていた経歴に由来。2012年から不定期でアビスパから動画制作の依頼を受けるほか、金森健志（現メルボルン・シティー）のモチベーション動画もつくってきた。ボランチ推しで、好きなアビスパOBは鈴木惇。今飼っている犬の名はポッピで、17年に在籍したウィリアン・ポッピから付けた。