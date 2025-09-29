マギー、小林可夢偉と2ショット 世界耐久選手権（WEC）シリーズ第7戦を観戦「写真ぜんぶカッコいい」「美しい」
モデルのマギー（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。F1ドライバーの小林可夢偉（39）との2ショットを公開した。
【写真】「写真ぜんぶカッコいい」マギー＆小林可夢偉の2ショット ※5枚目
マギーは「@fiawec_official 白熱のレースでしたね!!!」とつづり、2025 FIA 世界耐久選手権 第7戦 富士6時間耐久レースを観戦したことを報告。グレーのセットアップにサングラスをかけたクールな装いで、会場を背景に撮影した写真・動画のほかに、小林との貴重な2ショットを披露している。
この投稿にファンからは「写真ぜんぶカッコいい」「マギーさんが歩けばサーキットもランウェイ」「マギーさん美しい」などのコメントが集まっていた。
